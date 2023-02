Ο Όζι Όσμπορν αποσύρεται από τη σκηνή

Είναι αρκετά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια ο Όζι Όσμπορν. Μεταξύ άλλων, πριν τέσσερα χρόνια ο Βρετανός μουσικός είχε μία πτώση, στην οποία τραυμάτισε σοβαρά τη σπονδυλική του στήλη.

Παρ’ όλα αυτά, ο Όσμπορν συνέχισε να βγάζει νέα μουσική ενώ είχε προ των πυλών και μία περιοδεία, την οποία όμως τώρα αναγκάστηκε να ακυρώσει, ανακοινώνοντας τη γενικότερη απόσυρσή του από τη σκηνή.

Στη σχετική ανακοίνωση, που ο μέταλ μουσικός δημοσίευσε στα social media, είπε πως «αυτό ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έπρεπε να μοιραστώ με τους πιστούς θαυμαστές μου», εξηγώντας ότι «ο ένας και μοναδικός σκοπός μου αυτόν τον καιρό ήταν να επιστρέψω στη σκηνή».

Όμως, όπως φαίνεται, η συγκεκριμένη απόφαση ήταν αναπόφευκτη: «Η φωνή μου είναι καλά. Ωστόσο, μετά από τρεις επεμβάσεις, κυτταρικές θεραπείες και ατελείωτες φυσικοθεραπείες, το σώμα μου είναι ακόμη αδύναμο», έγραψε ο Όσμπορν, λέγοντας στη συνέχεια πως πρέπει να ακυρώσει την ευρωπαϊκή και βρετανική του περιοδεία.

«Δεν θα φανταζόμουν ποτέ πως οι συναυλιακές μου μέρες θα τελείωναν με αυτό τον τρόπο», έγραψε ο μουσικός, πριν ευχαριστήσει την οικογένεια τους συνεργάτες και τους φαν του που τον ακολούθησαν μπροστά και πίσω από τη σκηνή όλα αυτά τα χρόνια.

This is probably one of the hardest things I’ve ever had to share with my loyal fans… pic.twitter.com/aXGw3fjImo

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) February 1, 2023