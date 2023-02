Ποιοι διεκδικούν φέτος μια θέση στο Rock and Roll Hall of Fame;

«You gotta have faith» αν θέλετε φέτος να δείτε και το όνομα του Τζορτζ Μάικλ στην τάξη του Rock and Roll Hall of Fame. Φωτ.: AP Photo/Alan Greth

Άλλη μια χρονιά, άλλη μία «τάξη» του Rock and Roll Hall of Fame. Δηλαδή, του θεσμού που κάθε χρόνο τιμά μουσικούς για τη συνολική προσφορά τους. Οι κανόνες είναι απλοί: αρκεί να έχουν συμπληρωθεί 25 χρόνια από την πρώτη επίσημη κυκλοφορία ενός μουσικού ή συγκροτήματος, ώστε να μπορεί να διεκδικήσει μία θέση σε αυτό.

Για την «τάξη του 2023» ανακοινώθηκαν τώρα οι 14 υποψήφιοι που διεκδικούν μία θέση στο Hall of Fame -περίπου 14, δηλαδή, μιας και η μία υποψηφιότητα είναι…διπλή.

Στους «φρέσκους» υποψήφιους που διεκδικούν μία θέση στο θεσμό βρίσκουμε τη Missy Elliott που όρισε το γυναικείο rap τη δεκαετία του ‘90, τους White Stripes που μας έμαθαν πως κάνεις τα blues ξανά κουλ, το εκκεντρικό κορίτσι που μας κάνει από τη δεκαετία να τραγουδάμε «Girls Just Wanna Have Fun», δηλαδή τη Σίντι Λόπερ, αλλά και τον Τζορτζ Μάικλ, για να μείνουμε σε κλίμα 80s, τον «μεγάλο» της country Γουίλι Νέλσον, την country pop κυρία, Σέριλ Κρόου, αλλά και τον «Werewolves of London» Γουόρεν Ζίβον. Για πρώτη φορά επίσης υποψήφιοι για το Rock and Roll Hall of Fame είναι οι Joy Division μαζί με τους New Order, μιας και παρά τις διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις των δύο σχημάτων, οι δεύτεροι είναι τυπικά οι πρώτοι, μείον ένα μέλος, που είναι ο Ίαν Κέρτις που έφυγε νωρίς.

Δεύτερη φορά στις υποψηφιότητες του Hall of Fame βλέπουν το όνομά τους οι εκ του Σιάτλ και του grunge ορμώμενοι Soundgarden, οι «βασιλιάδες» του μέταλ Iron Maiden, οι Tribe Called Quest που έδωσαν στο «ολντσκουλάδικο» χιπ χοπ jazz αποχρώσεις, αλλά και οι Spinners, για κάτι πιο soul.

Κι έπειτα εχουμε και τους «βετεράνους» του θεσμού: οι Rage Against The Machine απέσπασαν την πέμπτη τους υποψηφιότητα, ενώ η Κέιτ Μπους, συνεχίζοντας να ζει ημέρες δόξας, είναι για τέταρτη φορά υποψήφια.

Υπομονή μέχρι τον Μάιο για να μάθουμε ποιοι θα απαρτίζουν τελικά την «τάξη του 2023».