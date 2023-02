Οι Echo & Τhe Bunnymen και οι Viagra Boys στην τρίτη ημέρα του Release Athens x SNF Nostos

Echo & the Bunnymen, ένα ακόμα όνομα που θα δούμε φέτος το καλοκαίρι στην Αθήνα. Φωτ.: Release Athens/SNF Nostos

Συνεχίζει να εμπλουτίζει το line up του η φετινή πολύ δυνατή συνεργασία ανάμεσα στο Release Athens και το SNF Nostos, μέσα από την οποία θα έχουμε να δούμε μερικά σημαντικά μουσικά ονόματα, σε δύο σκηνές, στην Πλατεία Νερού και το Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, στις 20, 21 και 23 Ιουνίου.

Όσον αφορά την τρίτη ημέρα της διοργάνωσης, γνωρίζαμε ως τώρα πως θα δούμε τη θρυλική Siouxsie αλλά και τους πρωτεργάτες του νεοϋορκέζικου post punk revival των 00s, Interpol.

Παραμένοντας λοιπόν στο ίδιο μουσικό κλίμα, δύο ακόμα ηχηρά ονόματα έρχονται να προστεθούν στο line up αυτής της ημέρας και αυτά είναι οι Echo & Τhe Bunnymen και οι Viagra Boys, που θα ανέβουν στη σκηνή της Πλατείας Νερού και του Ξέφωτου του ΚΠΙΣΝ, αντίστοιχα.

Σύντομα, θα ανακοινωθούν περισσότερα ονόματα, τόσο για τη συγκεκριμένη ημέρα όσο και για τις άλλες δύο που θα γίνουν στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας.

Οι Echo & The Bunnymen δημιουργήθηκαν το 1978, έχοντας ως έμπνευση και κινητήρια δύναμη την αγάπη τους για το punk της Νέας Υόρκης και την ψυχεδέλεια συγκροτημάτων όπως οι 13th Floor Elevators και οι Doors. Με κύρια οχήματα την ιδαίτερη φωνή και την εκκεντρική προσωπικότητα του Ίαν ΜακΚάλοχ και το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του Will Sergeant στην κιθάρα, το συγκρότημα έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία των μουσικών 80s, με τα «Crocodiles» (1980), «Heaven Up Here» (1981), «Porcupine» (1983) και «Ocean Rain» (1984).

Μέσα στις επόμενες δεκαετίες, το συγκρότημα εκτιμήθηκε από κοινό και κριτικούς, γνωρίζοντας μεγάλη εμπορική επιτυχία,κατέκτησε το ραδιόφωνο (από τον Τζον Πιλ, που τους κάλεσε έξι φορές στη θρυλική εκπομπή του, μέχρι τους πιο mainstream σταθμούς), βίωσε τραγωδίες (όπως ο θάνατος του εκπληκτικού drummer τους, Pete de Freitas), αποχωρήσεις και αλλαγές στη σύνθεσή του, αλλά θα δει την πορεία του να συνεχίζεται μέχρι σήμερα αφού ο McCulloch και ο Sergeant έχουν εδραιώσει έναν μουσικό δεσμό που μπορεί να ράγισε αλλά δεν έσπασε ποτέ, κατά τη διάρκεια μιας μακράς καριέρας που δεν σταμάτησε να μας χαρίζει σπουδαία τραγούδια.

Viagra Boys: Από τη Στοκχόλμη, στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ. Φωτ.: Release Athens/SNF Nostos

Οι Viagra Boys δεν είναι το αρχετυπικό post punk συγκρότημα. Το εξαμελές γκρουπ αποτελείται από τζαζ μουσικούς, από βετεράνους της hardcore punk σκηνής και από tattoo artists, που μέσα σε μια πενταετία έχουν σαρώσει τα πάντα στο διάβα τους: έχουν κυκλοφορήσει τρεις δίσκους, έχουν δώσει αμέτρητες συναυλίες και έχουν φέρει στο post punk μια ανάσα ανανέωσης, χάρη στο πηγαίο χιούμορ και τις ευρηματικές συνθέσεις τους.

Από τότε που σχηματίστηκαν, το 2015, οι Viagra Boys έχουν υπογράψει μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες των τελευταίων ετών. Με αφετηρία το ντεμπούτο EP τους, «Consistency of Energy» (2016), η μπάντα ξεκίνησε να χτίζει μια φανατική βάση οπαδών που δεν μπορούν να αντισταθούν στους φρενήρεις ρυθμούς τους και, φυσικά, στον απολαυστικό Σεμπάστιαν Μέρφι, έναν χαρισματικό frontman που μοιάζει να βγήκε απ’ το καλούπι που γέννησε τον μεγάλο Iggy Pop. Το 2022 κυκλοφόρησαν το δυνατό «Cave World» και με αυτό θα επισκεφθούν για δεύτερη φορά τη χώρα μας.

Η προπώληση συνεχίζεται προς 35€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 100€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Επισημαίνουμε πως ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος που προσφέρει τις παραπάνω παροχές λειτουργεί μόνο στην Πλατεία Νερού αλλά οι κάτοχοι των VIP εισιτηρίων έχουν πρόσβαση και στις δύο σκηνές.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr / www.snfnostos.org