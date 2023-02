Οι Guns N’ Roses έρχονται στις 22 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο

Οι Guns N’ Roses έρχονται στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2023. Συγκεκριμένα, το εμβληματικό αμερικανικό συγκρότημα της ροκ θα δώσει συναυλία το Σάββατο 22 Ιουλίου, στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Το απόγευμα της Τρίτης (ώρα Ελλάδος), οι Guns N’ Roses δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα βίντεο που προμηνύει την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία τους. «Καλωσήρθατε σε ακόμα μια επική περιοδεία γύρω από την υδρόγειο – ετοιμαστείτε για την Παγκόσμια Περιοδεία GN’R 2023. Προμηθευτείτε εισιτήρια από αυτή την Παρασκευή», γράφει η λεζάντα του βίντεο. Μάλιστα, η Αθήνα θα αποτελέσει τον τελικό τους ευρωπαϊκό προορισμό.

Welcome to another epic trip around the globe – get ready for GN’R 2023 World Tour! Get tickets starting Friday. pic.twitter.com/d2OpU1S9Ny

— Guns N’ Roses (@gunsnroses) February 21, 2023