Τι κάνουν οι Rolling Stones, ο Πολ Μακάρτνεϊ και ο Ringo Starr στο ίδιο δωμάτιο;

Το ημερολόγιο έδειχνε 1 Νοεμβρίου του 1963 όταν μία νέα τότε βρετανική μπάντα που αγαπούσε πολύ τα blues κυκλοφόρησε το δεύτερο single της «I Wanna Be Your Man». Λέγονταν Rolling Stones και το τραγούδι, που έγινε και η πρώτη τους επιτυχία, έγραφε στα συνθετικά credits Λένον-Μακάρτνεϊ. Ήταν φυσικά τα δύο από τα τέσσερα μέλη μιας μπάντας από το Λίβερπουλ, των Beatles, που στη συνέχεια θα ηχογραφούσαν κι αυτοί το κομμάτι στο δεύτερο δίσκο τους, «With The Beatles».

Λίγο αργότερα, αμφότεροι θα κατακτούσαν τον κόσμο. Οι Beatles και οι Rolling Stones δεν έγιναν μόνο οι κύριοι εκπρόσωποι της λεγόμενης «British Invasion», αλλά οι μεν το αντίπαλο δέος των δε, τουλάχιστον σύμφωνα με τον Τύπο, και τα ονόματά τους πρωταγωνίστησαν στο αιώνιο δίλημμα ανάμεσα στους μουσικόφιλους.

Οι δρόμοι τους ξανασυναντήθηκαν εδώ κι εκεί: ο Λένον κι ο Μακάρτνεϊ πέρασαν το 1967 από το στούντιο για να κάνουν δεύτερα φωνητικά στο κομμάτι «We Love You» των Stones, ο Μπράιαν Τζόνσον έπαιξε σαξόφωνο στο «You Know My Name (Look Up the Number)» των Σκαθαριών, ενώ τα μέλη και των δύο συγκροτημάτων συνυπήρξαν τόσο στο εξώφυλλο του «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» των Beatles αλλά και το «Their Satanic Majesties Request» των Rolling Stones. Κι ήταν φυσικά και το τηλεοπτικό «The Rolling Stones’ Rock and Roll Circus», από το οποίο ο Τζον Λένον πέρασε μια βόλτα μαζί με την Γιόκο Όνο, το 1968.

Εξήντα χρόνια μετά την πρώτη τους «συνάντηση», οι Rolling Stones μαζί με τα εναπομείναντα μέλη των Beatles, δηλαδή τον Πολ Μακάρτνεϊ και τον Ringo Starr, λέγεται πως θα συνεργαστούν σε έναν νέο δίσκο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Variety.

Ringo Starr και Πολ Μακάρτνε ϊ έτοιμοι για τον δίσκο των Rolling Stones. Φωτ.: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη κάποια επίσημα επιβεβαίωση των παραπάνω, οι πληροφορίες λένε πως ο Πολ Μακάρτνεϊ ηχογράφησε μέρη μπάσου για επερχόμενο δίσκο των Stones, μαζί με τον παραγωγό Άντριου Βατ, ενώ και ο Ringo Starr αναμένεται να παίξει στην εν λόγω κυκλοφορία, χωρίς να γνωρίζουμε αν τα δύο Σκαθάρια θα συνυπάρξουν σε κάποιο κομμάτι του άλμπουμ.

Σύμφωνα πάλι με τις ίδιες πηγές, οι ηχογραφήσεις ξεκίνησαν πριν λίγες εβδομάδες στο Λος Άντζελες και η παραγωγή βρίσκεται στο στάδιο της μίξης.

Τι θα ακούσουμε από τους Stones 18 χρόνια μετά το «A Bigger Bang»; Φωτ.: AP Photo/Scott Heppell

Πίσω στο 2021 ο Μικ Τζάγκερ είχε δηλώσει πως η μπάντα του έχει «πολλά κομμάτια έτοιμα», κάτι που σημαίνει πως μάλλον στον νέο αυτό δίσκο θα ακούσουμε και τον Τσάρλι Γουότς, τον εκλιπόντα ντράμερ των Rolling Stones που πέθανε εκείνη τη χρονιά. Ο Κιθ Ρίτσαρντς επιβεβαίωσε την κινητικότητα του σχήματος, γράφοντας στην αρχή της χρονιάς στα social media ότι «Νέα μουσική βρίσκεται στον ορίζοντα».

Παρότι οι Rolling Stones έχουν υπάρξει δραστήριοι τα τελευταία χρόνια με διάφορες live και επετειακές κυκλοφορίες, αλλά και κάνοντας περιοδείες, ο δίσκος αυτός θα είναι και ο πρώτος τους με νέο υλικό από το 2005 και το «A Bigger Bang». Το 2016 πάντως, κυκλοφόρησαν το «Blue & Lonesome», που περιείχε διασκευές blues κομματιών.

Με πληροφορίες από το Variety.