Daft Punk: Το ακυκλοφόρητο τραγούδι από τη συλλεκτική έκδοση του «Random Access Memories»

Οι Daft Punk, το δημοφιλές γκρουπ της ηλεκτρονικής μουσικής που ανακοίνωσε τη διάλυσή του το 2021 μετά από 28 χρόνια στη βιομηχανία, κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι από την επερχόμενη συλλεκτική έκδοση του άλμπουμ «Random Access Memories».

Ο δίσκος επανακυκλοφορεί με αφορμή τα 10 χρόνια από τότε που βγήκε στην αγορά. Μεταξύ των 35 λεπτών ακυκλοφόρητης μουσικής, βρίσκεται και το «The Writing of Fragments of Time», κομμάτι που εστιάζει στις «πιο οικείες στιγμές δημιουργίας» σε μια εποχή που οι Daft Punk συνέθεταν το ενδέκατο τραγούδι του «Random Access Memories» με τίτλο «Fragments Of Time» μαζί με τον φίλο και συνεργάτη τους Τοντ Εντουαρτς.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση για το νέο πρότζεκτ: «Στις 29 Φεβρουαρίου του 2012 στο θρυλικό στούντιο Henson Recording στο Λος Αντζελες, μια κασέτα έγραψε όλο το session. Το δημιουργικό ταξίδι της σύνθεσης του τραγουδιού: ακούμε μερικές από αυτές τις στιγμές της συνεργασίας των Τόμας Μπανγκαλτέ και Τοντ Εντουαρτς στο “The Writing of Fragments Of Time”».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Apple Music 1, ο Εντουαρτς μίλησε για την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού. «Θα με ακούσετε να γελάω επειδή ο Τόμας είχε μερικές πολύ έξυπνες ιδέες».

Στην ίδια συνέντευξη, ο ίδιος αποκάλυψε την αντίδρασή του όταν ανακοινώθηκε ότι το ντουέτο επρόκειτο να διαλυθεί. «Δεν σοκαρίστηκα από την είδηση επειδή τους γνωρίζω προσωπικά, ξέρω πώς λειτουργούν, υπάρχει φιλία. Αν το σκεφτείτε, η συνεργασία μπορεί να παρομοιαστεί κατά κάποιο τρόπο με έναν γάμο. Εχεις τα πάνω σου και τα κάτω σου…».

Με πληροφορίες από το Pitchfork, το NME