Η Κιμ Γκόρντον θα κάνει θόρυβο στην Τεχνόπολη

Έχουν περάσει τέσσερις δεκαετίες από όταν η Κιμ Γκόρντον φόρεσε για πρώτη φορά το χαρακτηριστικό φαρδύ της t-shirt, πέρασε χαμηλά το μπάσο της και χάρισε το απαράμιλλο coolness της στην εξίσωση των Sonic Youth.

Πέρα από την πορεία της με το νεοϋορκέζικο noise σχήμα, η Κιμ Γκόρντον έχει διαγράψει και μία πολύ ενδιαφέρουσα solo πορεία. Κουβαλώντας μια μουσική παρακαταθήκη δεκαετιών, η μουσικός ετοιμάζει βαλίτσες για Αθήνα, για μία συναυλία την Τρίτη 4 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Πολυπράγμων καλλιτέχνης σε μια άοκνη αναζήτηση της αλήθειας και της ομορφιάς, πολυσχιδής δημιουργός, πάντα επίκαιρη, πάντα ρηξικέλευθη, η Κιμ Γκόρντον μετά τη διάλυση των Sonic Youth το 2011, συνεχίζει να φτιάχνει μουσική και εικόνες που σε κάνουν να σκέφτεσαι.

Το 2019, παρουσίασε το πρώτο της σόλο άλμπουμ, με τίτλο «No Home Record», από τη Matador Records. Η κυκλοφορία του συνέπεσε με δύο εικαστικές εκθέσεις της σε Δουβλίνο και Πίτσμπουργκ, μια κίνηση που αποδεικνύει την ανήσυχη και πολύπλευρη καλλιτεχνική της φύση. Το «No Home Record» είναι αφιερωμένο στην πόλη της, το Λος Άντζελες, και τη διαρκώς μεταβαλλόμενη μορφή του.

Από την ίδρυση των θρυλικών Sonic Youth στις αρχές της δεκαετίας του ’80, η Κιμ Γκόρντον δεν ασχολείται μόνο με τη μουσική και την τέχνη, αλλά και με τη συγγραφή, τη μόδα και τον κινηματογράφο. Το 2015, κατέλαβε την Νο 1 θέση στη λίστα των best sellers των NY Times με την αυτοβιογραφία της, «Girl In A Band», ενώ έπαιξε με τον Χοακίν Φίνιξ στην ταινία του Γκας Βαν Σαντ «Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot».

Πληροφορίες:

Έναρξη προπώλησης Παρασκευή 7 Απριλίου στις 11:00 π.μ.

Τα εισιτήρια ξεκινούν από 35€

Η ηλεκτρονική προπώληση για τη συναυλία διεξάγεται μέσω του www.viva.gr