«Πολυαγαπημένε μου Χάρι, σε ευχαριστώ για όλα» – Το μήνυμα της Νάνα Μούσχουρη για τον Μπελαφόντε

Με μιά ανάρτηση στο Facebook αποχαιρέτησε η Νάνα Μούσχουρη τον Χάρι Μπελαφόντε ο οποίος πέθανε την Τρίτη, σε ηλικία 96 ετών.

Η διεθνώς καταξιωμένη ερμηνεύτρια συνεργάστηκε με τον Αφροαμερικανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και ηθοποιό για τη δημιουργία του άλμπουμ «An Evening with Belafonte/Mouskouri» που κυκλοφόρησε το 1966.

Ο δίσκος περιλάμβανε ντουέτα και σόλο τραγούδια όπως τα «Walking Οn The Moon («Πάμε μια Βόλτα»), «If You Are Thursty» («Κι Αν Θα Διψάσεις»), «My Moon» («Φεγγάρι Μου»), «Irene» («Ειρήνη») κ.α.

Μερικές ώρες μετά την είδηση του θανάτου του Μπελαφόντε, η Μούσχουρη δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες τους στον λογαριασμό της στο Facebook. Στη λεζάντα έγραψε:

«Ο Harry Belafonte ήταν ένας υπέροχος τραγουδιστής, ένας μεγάλος ερμηνευτής, ένας γητευτής της σκηνής και ένας μεγάλος δάσκαλος για εμένα.

Μου ζήτησε να τον ακολουθήσω στην περιοδεία του το 1963 και για τρία χρόνια γυρίσαμε όλες τις ΗΠΑ και την Καναδά και κάναμε και ένα υπέροχο δίσκο παρέα το 1966

Εκτός όμως από αξεπέραστος καλλιτέχνης, το πιο σημαντικό για αυτόν ήταν η μάχη κατά του ρατσισμού και ο αγώνας για τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Ακτιβιστής, στο πλευρό του Martin Luther King, σε δύσκολες εποχές έδινε έμπνευση στην ανθρωπότητα.

Παράλληλα αγωνιζότανε και για τα δικαιώματα των παιδιών ως Πρέσβης Καλής Θέλησης της Unicef.

Πολυαγαπημένε μου Harry σε ευχαριστώ για όλα. Ο καλός Θεός να σε συνοδεύει γλυκά, και όπως λες και στο τραγούδι σου

“Daylight come and you want go home…

Σε φιλώ

Νάνα Μούσχουρη»