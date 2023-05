Η Ντόλι Πάρτον επιστρέφει στη μουσική σκηνή με ένα νέο, rock ‘n’ roll άλμπουμ

Η Ντόλι Πάρτον, η οποία πέρυσι εντάχθηκε στο Rock & Roll Hall of Fame, ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέο rock ‘n’ roll άλμπουμ με το όνομα «Rockstar».

Για τη δημιουργία του καινούργιου δίσκου, η δημοφιλής τραγουδίστρια/τραγουδοποιός της κάντρι μουσικής συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα της βιομηχανίας. Για παράδειγμα, τραγουδά μαζί με τους Πολ ΜακΚάρτνεϊ και τον Ρίνγκο Σταρ το «Let It Be» των The Beatles. Μαζί με τον Στινγκ παρουσιάζουν μια νέα εκδοχή του «Every Breath You Take» των Police ενώ με τη Μάιλι Σάιρους, το «Wrecking Ball».

I’m a rockstar now! My new album ‘Rockstar’ is coming November 17 and it’s available for pre-order. Let’s rock n’ roll 🎸❤️‍🔥 https://t.co/9YSkRRTV0v pic.twitter.com/EEBii6BYCv

— Dolly Parton (@DollyParton) May 9, 2023