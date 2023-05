11 χρόνια χωρίς τη Ντόνα Σάμερ: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της «βασίλισσας της ντίσκο»

Το όνομά της έχει συνδεθεί με τις πίστες χορού και τη λάμψη της ντισκομπάλας. Τα δυνατά φωνητικά, η πρωτοποριακή μουσική παραγωγή και τα πιασάρικα τραγούδια βοήθησαν να καθοριστεί ο ήχος της ντίσκο εποχής και να μεταφερθεί σε επόμενες γενιές.

Η Ντόνα Σάμερ, της οποίας η καριέρα μέτρησε πάνω από τέσσερις δεκαετίες, πέθανε στις 17 Μαΐου του 2012 αφήνοντας σημαντικό έργο στη βιομηχανία της μουσικής και κυρίως το είδος της ντίσκο.

Η συνεργασία της με τους παραγωγούς – τραγουδοποιούς Τζόρτζιο Μορόντερ και Πιτ Μπελλότ – τους αρχιτέκτονες του ήχου της – ήταν κάτι παραπάνω από μια γόνιμη μαζική δράση: ένα τρίπτυχο μουσικής λαμπρότητας.

Η Σάμερ εντάχθηκε στο Rock & Roll Hall of Fame το 2013, ενώ η ζωή της παρουσιάστηκε στο Μπρόντγουεϊ μέσα από το μιούζικαλ «Summer: The Donna Summer Music» με πρωταγωνίστρια την Αριάνα ΝτεΜπόουζ («West Side Story») στον ρόλο της Disco Donna.

Η επιρροή της, έχει ακουστεί σε τραγούδια των Κάιλι Μινόγκ, Lady Gaga και Dua Lipa. Και φυσικά τα «Hot Stuff» και «Bad Girls», επιτυχίες μέσα από το άλμπουμ της Σάμερ από το 1979 με τίτλο «Bad Girls», παραμένουν διαχρονικά και παίζουν στα νυχτερινά κλαμπ αλλά και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Τώρα, η ζωή και η καριέρα της «βασίλισσας της ντίσκο» αναμένεται να παρουσιαστούν στο νέο ντοκιμαντέρ του βραβευμένου με Οσκαρ και Emmy σκηνοθέτη Ρότζερ Ρος Γουίλιαμς («The Apollo», «Life Animated») σε συνεργασία με την κόρη της Σάμερ και ηθοποιό, Μπρούκλιν Σουντάνο. Πρόκειται για ένα «απροσδόκητο και οικείο» πορτρέτο το οποίο, μετά την παγκόσμια κινηματογραφική πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου, αναμένεται να προβληθεί στο HBO και τη streaming πλατφόρμα του, Max.

Παρακάτω, μερικές από τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες της Ντόνα Σάμερ που χορεύονται μέχρι σήμερα.

Spring Affair (1976)

Το τραγούδι, που συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Four Seasons of Love», χρησιμοποιεί την άνοιξη ως μεταφορά επιθυμώντας να περιγράψει με αυτόν τον τρόπο μια φιλική σχέση.

Could It Be Magic (1976)

Η κίνηση της Ντόνα Σάμερ να κυκλοφορήσει τη δική της εκδοχή της μπαλάντας του Μπάρι Μανίλοου λίγους μήνες μετά από εκείνον, ήταν τολμηρή. Η εκδοχή της ενέμπνευσε το συγκρότημα Take That που κυκλοφόρησε ξανά το «Could It Be Magic» το 1992, ενώ νωρίτερα ο ράπερ Gunna χρησιμοποίησε τη στοιχεία από τη Ντόνα Σάμερ για το τραγούδι του «P Power».

Love to Love You Baby (1975)

Οι πρώιμες ηχογραφήσεις του Μορόντερ με την είχαν αναμφισβήτητα επιρροές. Οι αναστεναγμοί της Σάμερ, που σε μερικούς προκαλούσαν σοκ, έκαναν τον Μορόντερ να επεκτείνει το τραγούδι στη διάρκεια των 17 λεπτών.

I Feel Love (1977)

Παρόμοιο σε ύφος με το «Love to Love You Baby», οι φουτουριστικοί ήχοι του σινθεσάιζερ σχεδόν καλύπτουν τα φωνητικά της Ντόνα Σάμερ. Παρόλο που το τραγούδι δεν έχει πολλούς στίχους, είναι μια πρωτοποριακή προσθήκη στην ηλεκτρονική χορευτική μουσική.

Bad Girls (1979)

Ακόμα ένα δημοφιλές τραγούδι για το οποίο η Σάμερ συνεργάστηκε με τους Μορόντερ και Μπελλότ. Το «Bad Girls» γνώρισε έγινε πολύ γρήγορα ένας από τους αγαπημένους ντίσκο ύμνους της εποχής για κοινό και κριτικούς.

Hot Stuff (1979)

Σε ένα από τα πιο διαχρονικά τραγούδια όλων των εποχών ξεχωρίζουν οι ντίσκο-ροκ ήχοι, η έξυπνη ενορχήστρωση και η «ωμή» ερμηνεία της Σάμερ.

Με πληροφορίες από το USA Today, το The Guardian