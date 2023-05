Πέθανε ο μπασίστας των Smiths, Αντι Ρουρκ

Ο Αντι Ρουρκ, μπασίστας του δημοφιλούς βρετανικού συγκροτήματος The Smiths, πέθανε σε ηλικία 59 ετών.

Η είδηση του θανάτου ανακοινώθηκε από τον κιθαρίστα Τζόνι Μαρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μαρ έγραψε: «Με λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Αντι Ρουρκ μετά από μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας. Θα μείνει στη μνήμη ως μια ευγενική και όμορφη ψυχή και ένας εξαιρετικά ταλαντούχος μουσικός. Ζητάμε ιδιωτικότητα σε αυτή τη θλιβερή στιγμή».

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

We request privacy at this sad time pic.twitter.com/KNehQxXoFz — Johnny Marr (@Johnny_Marr) May 19, 2023

Ο παραγωγός των Smiths Στίβεν Στριτ έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter: «Είμαι τόσο στεναχωρημένος που ακούω αυτά τα νέα. Ο Αντι ήταν εκπληκτικός μουσικός και καλός άνθρωπος. Δεν μπόρεσα να διαβάσω περισσότερα αλλά στέλνω συλλυπητήρια. Οι σκέψεις μου είναι στους φίλους και την οικογένειά του».

I’ve just read this tweet from @matosman and I am so saddened to hear this news! Andy was a superb musician and a lovely guy. I haven’t been able to read any other news about details yet but I send my deepest condolences and thoughts to his friends and family. RIP #AndyRourke https://t.co/nL8V6dTDlz — Stephen Street (@StreetStephen) May 19, 2023



Ο Ρουρκ συμμετείχε σε κλασικές επιτυχίες των Smiths όπως οι «This Charming Man» και «There Is a Light That Never Goes Out» – και τα δύο τραγούδια αποτελούν παράδειγμα του τολμηρού στιλ της μουσικής του. Ο ίδιος έπαιξε μπάσο σε όλα τα άλμπουμ του συγκροτήματος όπως τα: «The Smiths» (1984), «Meat Is Murder» (1985), «The Queen is Dead» και «Strangeways, Here We Come» (1987). Επιπλέον, έπαιξε σε τραγούδια του Μόρισεϊ όταν το συγκρότημα διαλύθηκε.

Οι Smiths δημιουργήθηκαν το 1982. Στο πρώτο σχήμα, μπασίστας ήταν ο Στιβ Πόμφρετ ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Ντέιλ Χίμπερτ. Τον Χίμπερτ αντικατέστησε ο Ρουρκ, παιδικός φίλος του Μαρ. Μάλιστα οι Ρουρκ και Μαρ ήταν νωρίτερα εμπνευστές ενός άλλου συγκροτήματος, των Freak Party.

«Ημασταν οι καλύτεροι φίλοι, πηγαίναμε μαζί παντού. Σε ηλικία 15 ετών, μετακόμισα στο σπίτι του, ζούσαμε μαζί με τους τρεις αδερφούς του και σύντομα συνειδητοποίησα ότι ο φίλος μου ήταν από τους σπάνιους ανθρώπους που συμπαθούσαν όλοι. Μαζί με τον Αντι μελετούσαμε μουσική, διασκεδάζαμε και εργαζόμασταν ώστε να γίνουμε οι καλύτεροι μουσικοί που θα μπορούσαμε να ήμασταν», έγραψε ο Μαρ σε παλαίτερο αφιέρωμα για τον ντράμερ Μάικ Τζόις.

Το πρώτο demo του συγκροτήματος περιείχε τραγούδια όπως το «What Difference Does It Make?». Ετσι, το συγκρότημα καθιερώθηκε και ο ήχος του έγινε αμέσως αναγνωρίσιμος: τα φωνητικά του Μόρισεϊ, η κιθάρα του Μαρ, ο τεχνικά σπουδαίος ρυθμός του Ρουρκ και του Τζόις. Ηταν ένας ήχος που εξακολουθεί να καθορίζει τη βρετανική ανεξάρτητη μουσική της Βρετανίας του 1980.

Εκτός από τους Smiths, δημιούργησε και συμμετείχε ενεργά στο συγκρότημα Freebass μαζί με τους Πίτερ Χουκ των New Order και τον Μάνι των Stone Roses. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ηχογράφησε με τους Σίνεαντ Ο’ Κόνορ, The Pretenders, Ιαν Μπράουν, Ντολόρες Ο’ Ριόρνταν και το συγκρότημα DARK.

