Ο Κιάνου Ριβς ροκάρει ξανά με τους Dogstar – Ακούστε το νέο τραγούδι

Οι Dogstar, το ροκ συγκρότημα με μπασίστα τον δημοφιλή ηθοποιό Κιάνου Ριβς, τον κιθαρίστα και τραγουδιστή Μπρετ Ντόμροουζ και τον ντράμερ Ρομπ Μέιλχαουζ, επιστρέφουν με το «Everything Turns Around» – το πρώτο τραγούδι τους εδώ και 20 χρόνια και σίνγκλ του επερχόμενου άλμπουμ «Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees».

Εκτός όμως από τη νέα δισκογραφική δουλειά, το μουσικό τρίο ανακοίνωσε περιοδεία στη Βόρεια Αμερική και την Ιαπωνία η οποία ξεκινά τον Αύγουστο.

«Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που επανασυστήνουμε τους Dogstar με το καινούργιο μας σίνγκλ “Everything Turns Around”. Για εμάς είναι ένα διασκεδαστικό, καλοκαιρινό τραγούδι. Εχει εμψυχωτικό μήνυμα και μια θετική αύρα με την ελπίδα να κάνει την ημέρα σας λίγο πιο ευχάριστη.

Πρόκειται για ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια όταν παίζουμε μπροστά σε κοινό και ανυπομονούμε να το μοιραστούμε στην επερχόμενη περιοδεία», δηλώνουν τα μέλη του συγκροτήματος σε ανακοίνωσή τους.

Τον περασμένο Μάιο, οι Dogstar επανενώθηκαν για την πρώτη τους συναυλία από το 2002. Το γκρουπ έπαιξε ξανά μουσική στις 18 Ιουλίου, στο Roxy Theatre του δυτικού Χόλιγουντ. Οσον αφορά το άλμπουμ, οι ίδιοι αναφέρουν: «Οταν δημιουργούσαμε αυτόν τον δίσκο, ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι με την ιδέα να το παρουσιάσουμε ζωντανά σε συναυλίες οπότε είναι συναρπαστική η ανακοίνωση της περιοδείας σε Βόρεια Αμερική και Ιαπωνία».

Οι Dogstar δημιουργήθηκαν στις αρχές του 1990 και κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμ – το «Our Little Visionary» (1996) και το «Happy Ending» (2000) – πριν διαλυθούν. Το «Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees» θα είναι διαθέσιμο προς ακρόαση στις 6 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από το Pitchfork