Οι S Club επιστρέφουν με νέο τραγούδι, 20 χρόνια μετά

Οι S Club, δημοφιλές συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1998, αναμένεται να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους τραγούδι 20 χρόνια μετά την τελευταία τους συνεργασία.

Η επανένωση θα αποτελέσει φόρο τιμής στο μέλος του συγκροτήματος Πολ Κάτερμολ, ο οποίος πέθανε από φυσικά αίτια τον Απρίλιο σε ηλικία 46 ετών.

S Club will release their first single in 20 years this Wednesday, July 26th.

“These Are The Days” pays tribute to member Paul Cattermole who died earlier this year. pic.twitter.com/vPIbMl4LKw

