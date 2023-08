«Η μουσική του έπαιζε σημαντικό ρόλο στη ζωή μου» – Ο Σκορσέζε θυμάται τον Ρ. Ρόμπερτσον

Ο Μάρτιν Σκορσέζε απέτισε φόρο τιμής στον επί χρόνια συνεργάτη του, κιθαρίστα και τραγουδοποιό των The Band Ρόμπι Ρόμπερτσον ο οποίος πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

«Ο Ρόμπι Ρόμπερτσον ήταν ένας από τους πιο κοντινούς μου φίλους, πιστός στη ζωή και στο έργο μου. Πάντα τον εμπιστευόμουν. Ηταν συνεργάτης και καλός σύμβουλος. Προσπάθησα να γίνω το ίδιο γι’αυτόν», δήλωσε ο δημοφιλής σκηνοθέτης σε ανακοίνωση που δημοσίευσε ο ιστότοπος Pitchfork.

«Πολύ πριν γνωριστούμε, η μουσική του έπαιζε σημαντικό ρόλο στη ζωή μου – τη δική μου και εκατομμυρίων άλλων ανθρώπων στον κόσμο. Η μουσική των The Band και στη συνέχεια η σόλο καριέρα του έμοιαζαν να προέρχονται από ένα βαθύ μέρος στην καρδιά αυτής της ηπείρου, των παραδόσεων, τραγωδιών και χαρούμενων στιγμών της.

Ηταν ένας θρύλος, η επίδρασή του στη μορφή της τέχνης ήταν διαρκής. Δεν υπάρχει ποτέ αρκετός χρόνος με κάποιον που αγαπάς. Και τον αγαπούσα τον Ρόμπι».

Τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, ο Ρόμπερτσον συνέθεσε και παρήγαγε μουσική για έναν μεγάλο αριθμό ταινιών του σκηνοθέτη. Η αρχή έγινε με το φιλμ «The King of Comedy» (1982) με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Μετά το 1978 και την κυκλοφορία του μουσικού ντοκιμαντέρ του Σκορσέζε «The Last Waltz», η δημιουργική συνεργασία με τον Ρόμπερτσον «άνθισε». Το ντοκιμαντέρ και κύκνειο άσμα του Σκορσέζε για τους “The Band”, κατέγραφε αυτό που θα ήταν η τελευταία live περφόρμανς του συγκροτήματος. Το φιλμ γυρίστηκε στις 25 Νοεμβρίου του 1976 στο Winterland Ballroom του Σαν Φρανσίσκο.

Σε εκείνη τη συναυλία μεταξύ άλλων εμφανίστηκαν στη σκηνή ως γκεστ ερμηνευτές οι Μπομπ Ντίλαν, Τζόνι Μίτσελ, Νιλ Γιάνγκ, Ερικ Κλάπτον, Νιλ Ντάϊμοντ, Dr. John, Ρίνγκο Σταρ κ.α.

Παρόλο που στη διάρκεια της καριέρας του συνεράστηκε με πολλούς συνθέτες, ο Σκορσέζε αναζητούσε πάντα τον Ρόμπερτσον για να «ντύσει» μουσικά μερικές από τις πιο διάσημες ταινίες του. Για παράδειγμα το δράμα «Casino» με πρωταγωνιστές τους Ντε Νίρο, Σάρον Στόουν και Τζο Πέσι.

Μεταξύ του 2003 και του 2019, οι δυό τους είχαν μια πολύ αποδοτική περίοδο μαζί. Συνεργάστηκαν για τα φιλμ «Gangs of New York», «Shutter Island», «The Wolf of Wall Street», «Silence», και «Ο Ιρλανδός».

Ο Ρόμπερτσον κέρδισε υποψηφιότητες Grammy για τα σάουντρακ των ταινιών «Gangs of New York» και «The Wolf of Wall Street». Ο ίδιος έγραψε τη μουσική για τη νέα ταινία του Σκορσέζε «Killers of the Flower Moon» η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.

«Ο Μάρτι είναι το βαρόμετρο καθώς πειραματίζομαι. Γνωρίζει το υλικό καλύτερα από όλους στον κόσμο», δήλωνε ο μουσικός το 2019 σε συνέντευξή του. «Μου δείχνει τα σημάδια».

Με πληροφορίες από το Pitchfork