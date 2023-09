«This Is Me…Now»: Ερχεται το νέο άλμπουμ της Τζένιφερ Λόπεζ

Η Τζένιφερ Λόπεζ επιστρέφει στη μουσική με τη δημιουργία ενός νέου σόλο άλμπουμ, εννέα χρόνια μετά την κυκλοφορία του δίσκου «A.K.A.» (2014).

Οπως αναφέρει το Billboard σε ανακοίνωσή του, η νέα δουλειά της πολυβραβευμένης τραγουδίστριας, χορεύτριας και ηθοποιού θα ονομαστεί «This Is Me…Now» και θα περιλαμβάνει 13 τραγούδια. Ο τίτλος συμπληρώνει αυτόν του επιτυχημένου τρίτου άλμπουμ της «This Is Me…Then» που κυκλοφόρησε το 2002.

Το «This Is Me…Then» έφτασε στην όγδοη θέση της λίστας του Billboard με τα 200 καλύτερα άλμπουμ εκείνης της χρονιάς. Το 2022, η Λόπεζ βρέθηκε πάλι στο στούντιο για την ηχογράφηση του σάουντρακ της ταινίας «Marry Me» όπου συμπρωταγωνίστησε μαζί με τον Maluma.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για την ευκαιρία που έχουμε να συνεργαστούμε με τη Τζένιφερ Λόπεζ και την ομάδα της στην κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ εδώ και περίπου μία δεκαετία», είπε ο Τόμας Κοσφελντ, διευθύνων σύμβουλος της δισκογραφικής εταιρείας BMG, αποκαλώντας την Λόπεζ μία «καλλιτέχνιδα – φαινόμενο».

Μια παραγωγή των J.Lo, Αντζελ Λόπεζ, Rogét Chahayed και Τζεφ «Γκίτι» Γκίτελμαν, το «This Is Me…Now» δημιουργήθηκε το 2022 και στις αρχές του 2023 στο σπίτι της τραγουδίστριας στο Λος Αντζελες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το επερχόμενο σετ τραγουδιών «αποτελεί μια μουσική τριλογία που δείχνει το ιδιαίτερο ταλέντο της Λόπεζ».

Η λίστα με τα τραγούδια του «This Is Me…Now».

This Is Me…Now

To Be Yours

Mad in Love

Can’t Get Enough

Rebound

not.going.anywhere.

Dear Ben, Pt. II

Hummingbird

Hearts and Flowers

Broken Like Me

This Time Around

Midnight Trip to Vegas

Greatest Love Story Never Told

Με πληροφορίες από το Billboard