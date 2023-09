Βραβεία MTV: Η επανένωση των NSYNC και οι φήμες για κυκλοφορία νέων τραγουδιών

Οι θαυμαστές των ανδρικών ποπ συγκροτημάτων (boy bands) –κυρίως αυτών από τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές του 2000– ανυπομονούσαν για το reunion των NSYNC.

Κι αυτό συνέβη το βράδυ της Τρίτης όταν ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και τα υπόλοιπα μέλη του δημοφιλούς συγκροτήματος ανέβηκαν μαζί στη σκηνή των Μουσικών Βραβείων του MTV 2023 (VMAs). Αλλά αυτή τη φορά δεν ερμήνευσαν κάποια παλιά επιτυχία ή κάποιο καινούργιο τραγούδι. Οι πέντε άνδρες επανενώθηκαν για να παρουσιάσουν το βραβείο Καλύτερης Ποπ, το οποίο κέρδισε η Τέιλορ Σουίφτ.

Αφού παρέλαβε το βραβείο από το συγκρότημα, η Σουίφτ, η οποία παραδέχθηκε ότι όταν ήταν μικρή είχε για παιχνίδι τις κούκλες NSYNC, είπε αυτό που σκέφτονταν όλοι για την εμφάνισή του συγκροτήματος στα VMAs: «Εχετε σκοπό να κάνετε κάτι; Τι θα συμβεί τώρα; Θα παρουσιάσουν κάτι και πρέπει να γνωρίζω τι είναι αυτό». Τα μέλη των NSYNC δεν αποκάλυψαν κάτι και τότε η Σουίφτ συνέχισε την ομιλία της: «Είστε η προσωποποίηση της ποπ, οπότε δεν μπορώ να διαχειριστώ την παραλαβή του βραβείου αυτού από “τα χρυσά ποπ χέρια σας”».

Για παραπάνω από ένα μήνα πριν από την τελετή απονομής των βραβείων κυκλοφορούσε η φήμη δημιουργίας νέας μουσικής του συγκροτήματος για την τρίτη ταινία της κινηματογραφικής σειράς κινουμένων σχεδίων «Trolls», όπου ο Τίμπερλεϊκ δάνεισε τη φωνή του σε χαρακτήρα.

Οι NSYNC δημιουργήθηκαν το 1995 στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πρώτο τους άλμπουμ «NSYNC» κυκλοφόρησε το 1997, με το σινγκλ «I Want You Back» να κατακτά την πέμπτη θέση στα τσαρτ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νέας Ζηλανδίας, καθώς και μία θέση στην εικοσάδα των αμερικανικών τσαρτ με τα καλύτερα τραγούδια εκείνης της χρονιάς.

Ακολούθησε το πολύ επιτυχημένο άλμπουμ «No Strings Attached» το οποίο περιελάμβανε τα δημοφιλή σίνγκλ «Bye Bye Bye» και «It′s Gonna Be Me» που κατακτούσαν την κορυφή στις λίστες με τα καλύτερα τραγούδια.

So five guys walk into an elevator… pic.twitter.com/YUvYsMa25n — Justin Timberlake (@jtimberlake) September 13, 2023

Ακολούθησε ο τρίτος δίσκος με τίτλο «Celebrity», από όπου κυκλοφόρησαν τα τραγούδια «Pop», «Gone» και «Girlfriend». Μετά την περιοδεία για την προώθηση αυτής της δισκογραφικής δουλειάς, ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ αποφάσισε να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, το οποίο διαλύθηκε το 2007, περίμεναν για την επανένωση, ενώ εμφανίζονταν κατά καιρούς σε βραβεύσεις και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις.

Τον Αύγουστο του 2023 ανακοινώθηκε ότι οι NSYNC θα επανενώνονταν για την κυκλοφορία του φιλμ «Trolls Band Together» (2023), στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Τίμπερλεϊκ και το οποίο ίσως να συμπεριλάβει και την υπόλοιπη μπάντα σε ρόλους-κλειδιά. Το πρώτο τους τραγούδι, 20 χρόνια μετά τη διάλυσή τους, είναι το «Take You To A Better Place» και περιλαμβάνεται στο σάουντρακ της ταινίας.

Με πληροφορίες από το NBC, το Entertainment Weekly