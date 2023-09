Evanescence: Νέα, επετειακή συλλογή για τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ «Fallen»

Οι Evanescence γιορτάζουν την 20ή επέτειο κυκλοφορίας του επιτυχημένου τους άλμπουμ «Fallen» με μια ειδική συλλογή, τη Super Deluxe Edition, ένα βινύλιο και επανεκδόσεις του δίσκου. Ολα αυτά αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις 17 Νοεμβρίου του 2023.

Κάθε συλλογή θα περιλαμβάνει μια σειρά από demos, ακυκλοφόρητο υλικό, B-sides και ζωντανές ηχογραφήσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός ακυκλοφόρητου demo της μεγαλύτερης επιτυχίας του συγκροτήματος «Bring Me to Life».

Αλλα αντικείμενα που θα βρουν οι θαυμαστές των Evanescence μέσα στη συλλογή είναι ένα βιβλίο με σημειώσεις της τραγουδίστριας Εϊμι Λι, ένα πικάπ με το λογότυπο της μπάντας, μία μεγάλη αφίσα και ένα σετ από καρφίτσες με σμάλτο.

«Είκοσι χρόνια αργότερα, αυτό το άλμπουμ δεν σήμαινε ποτέ τόσο πολλά», έγραψε η Λι στον πρόλογο του βιβλίου. «Το “Fallen” έγινε το σάουντρακ για τις πρώτες αγάπες, τους χωρισμούς, τους γάμους, των τελευταίων αντίων, μιας καλής φιλίας και αμέτρητων άλλων στιγμών σε τόσες πολλές ζωές… για να μην αναφέρω τη δική μου. Είμαι για πάντα ευγνώμων που συμμετείχα σε αυτό το πρότζεκτ».

Μετά από κάποιες κυκλοφορίες που δεν είχαν μεγάλη απήχηση, το 2003 οι Evanescence επέστρεψαν με το «Fallen» και πρώτο σινγκλ το συναισθηματικά φορτισμένο «Bring Me to Life», που γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Ακολούθησαν τα τραγούδια «Going Under» και «My Immortal». Το άλμπουμ –και έκτο L.P. με τις περισσότερες πωλήσεις στον 21ο αιώνα– εκτόξευσε το συγκρότημα στη δόξα. Το «Bring Me to Life» ξεπέρασε το 1,2 δισ. αναπαραγωγές στο YouTube.

Με πληροφορίες από το Consequence