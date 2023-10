Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ αποκαλύπτει τις ιστορίες πίσω από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του

Ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ μιλά για τους ανθρώπους, τις εμπειρίες και την τέχνη που τον ενέπνευσαν στη δημιουργία τραγουδιών, σε ένα νέο podcast.

Συγκεκριμένα, στο podcast «Mc Cartney: A Life in Lyrics» ο δημοφιλής Βρετανός μουσικός και πρώην μέλος των θρυλικών Beatles, αναμένεται να εμβαθύνει στη διαδικασία της στιχουργικής μαζί με τον βραβευμένο με Πούλιτζερ Ιρλανδό ποιητή Πολ Μαλντούν.

Σε κάθε επεισόδιο οι ΜακΚάρτνεϊ και Μαλντούν θα επικεντρώνονται σε ένα τραγούδι από τον μακρύ κατάλογο επιτυχιών του συγκροτήματος, αλλά και τη σόλο καριέρα του ΜακΚάρτνεϊ αποκαλύπτοντας τις ιστορίες πίσω από αυτές.

Σύμφωνα με την περιγραφή του εγχειρήματος, «τα επεισόδια θα αποτελούν έναν συνδυασμό από masterclasses, απομνημονεύματα και αυτοσχέδιo ταξίδι με τον βετεράνο της μουσικής», αναφέρεται στην παρουσίαση του podcast.

Στο πρώτο επεισόδιο ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Ιρλανδός ποιητής συζητούν πώς η Σοβιετική Ένωση επηρέασε το τραγούδι «Back In The USSR» από το 1968. Ο τραγουδιστής εξηγεί ότι εμπνεύστηκε από το «Back In The USA» του Τσακ Μπέρι.

Οι συζητήσεις του Πολ ΜακΚάρτνεϊ και του Πολ Μαλντούν ηχογραφήθηκαν τα τελευταία χρόνια, καθώς οι δυό τους συνεργάστηκαν για το βιβλίο «The Lyrics: 1965 to Present». Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 2021 και περιλαμβάνει 154 τραγούδια απ’ όλα τα στάδια της καριέρας του Πολ ΜακΚάρτνεϊ, τα χρόνια στους Beatles, στους Wings και τη σόλο πορεία του.

«Όταν ακούσαμε ξανά τις ηχογραφήσεις, συνειδητοποιήσαμε ότι συνέβαινε κάτι πολύ ιδιαίτερο σε αυτές τις συνομιλίες» εξήγησε ο Μαλντούν στο εισαγωγικό επεισόδιο. «Ήταν ο ΜακΚάρτνεϊ χωρίς φίλτρα» ανέφερε.

