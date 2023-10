Πέθανε ο Ρούντολφ Aϊσλι, ιδρυτής των Isley Brothers

Πέθανε σε ηλικία 84 ετών από καρδιακή προσβολή ο Ρούντολφ Αϊσλι, ιδρυτικό μέλος και τραγουδιστής των Isley brothers.

Ο Αϊσλι σχημάτισε τους Isley Brothers με τους τρεις αδελφούς του το 1954, όταν ήταν ακόμα έφηβος και τραγουδούσε στην εκκλησία τους στα προάστια του Σινσινάτι του Οχάιο. Το 1959, κυκλοφόρησαν το πρώτο τους hit sigle «Shout» και συνέχισαν να έχουν σημαντικές επιτυχίες στα charts καθ′ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60: «Twist And Shout» και «This Old Heart of Mine (Is Weak For You)», μεταξύ άλλων.

Το 1964, η μπάντα προσέλαβε τον νεαρό τότε Τζίμι Χέντριξ ο οποίος έμεινε για λίγο μαζί τους. Το 1969, σημείωσαν μεγάλη επιτυχία με το «It’s Your Thing» και άρχισαν να διασκευάζουν ροκ επιτυχίες όπως το «Love The One You’re With» και το «Lay Lady Lay» του Μπομπ Ντίλαν. Το τρίο πρόσθεσε στο συγκρότημα τους μικρότερους αδελφούς τους το 1971.

Συνέχισαν να σημειώνουν επιτυχίες R&B στη δεκαετία του ’80, αν και μερικά από τα νεότερα μέλη των Isley Brothers αποτραβήχτηκαν από το γκρουπ και έκαναν ένα χωριστό σχήμα. Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ο Ρούντολφ εγκατέλειψε το γκρουπ για να γίνει ιερέας. Εισήχθη στο Rock And Roll Hall Of Fame ως μέλος των Isley Brothers το 1992.