Πώς η Gen Z αλλάζει τα συναυλιακά δεδομένα

«Σκέψου να περιμένεις 15 χρόνια για να επανενωθούν οι Oasis, μόνο και μόνο για να χάσεις τα εισιτήρια από την Κλόι από το Στόκπορτ, που είναι 21 και θέλει να ακούσει ζωντανά το “Wonderwall”».

Αυτό έγραφε πριν λίγες μέρες ένας λογαριασμός στο X για τα ακριβοθώρητα εισιτήρια της επανένωσης των αδερφών Γκάλαχερ που όπως αναμενόταν, έγιναν ανάρπαστα. Ο Μπίλι Κόρκοραν μπορεί να αστειευόταν, αλλά άλλοι… κήρυξαν «πόλεμο» με τους «Wonderwallers», τους εικοσάρηδες δηλαδή, που έμοιαζαν απειλή για τα πάλαι ποτέ παιδιά των 90s και τα εισιτήρια που ήθελαν να εξασφαλίσουν για το πλέον πολυσυζητημένο reunion των Oasis -κάποιοι απείλησαν πως θα πάνε αντίστοιχα να αγοράσουν όλα τα εισιτήρια για τους One Direction αν ξαναενωθούν.

Imagine waiting 15 years for Oasis to reform only to lose out on tickets to Chloe, 21 from Stockport who just wants to hear Wonderwall live. #oasisreunion

