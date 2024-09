Oasis: Δύο επιπλέον συναυλίες στο Γουέμπλεϊ μετά τα sold out

Εξαιτίας της πρωτοφανούς ζήτησης για τα εισιτήρια των 15 συναυλιών του συγκροτήματος Oasis, ή των αδερφών Νόελ και Λίαμ Γκάλαχερ που επανενώνονται έπειτα από πολλά χρόνια, αποφάσισαν να δώσουν δύο ακόμη συναυλίες, που θα πραγματοποιηθούν στο στάδιο Ουέμπλεϊ. Οι επιπλέον συναυλίες θα γίνουν στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2025.

Για τα «μαγικά χαρτάκια» όμως θα ακολουθηθεί μία ιδιάζουσα διαδικασία, αφού θα διατεθούν κατ’ αρχάς σε όσους είχαν προσπαθήσει να αγοράσουν εισιτήρια χωρίς να τα καταφέρουν, μέσω «πρόσκλησης».

Η επανένωση του δημοφιλούς συγκροτήματος, που είχε διαλυθεί εξαιτίας των συγκρούσεων μεταξύ των δύο μελών του, έχει προκαλέσει τέτοια φρενίτιδα ώστε τα εισιτήρια για τις 15 συναυλίες τον ερχόμενο Ιούλιο και Αύγουστο εξανεμίστηκαν, παρά τις «αστρονομικές» τιμές τους.

Η εταιρεία παραγωγής επιχείρησε να δικαιολογήσει την τιμολογιακή πολιτική της, που οδήγησε ακόμα και σε διπλάσια κοστολόγηση, επικαλούμενη τη μεγάλη ζήτηση.

Στη δήλωσή τους οι Oasis αναφέρουν ότι οι δύο επιπλέον συναυλίες στο Wembley προστέθηκαν, λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης. Τα εισιτήρια θα πωληθούν με μια κλιμακωτή διαδικασία ψηφοφορίας μόνο με πρόσκληση. Οι αιτήσεις για συμμετοχή στην ψηφοφορία θα ανοίξουν πρώτα για τους πολλούς φαν του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν τα κατάφεραν στην προηγούμενη πώληση με την Ticketmaster. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν».

UK 🇬🇧

Two extra Wembley Stadium shows have been added due to phenomenal demand.

Tickets will be sold by a staggered, invitation-only ballot process. Applications to join the ballot will be opened first to the many UK fans who were unsuccessful in the initial on sale with… pic.twitter.com/Dpfhk49va3

— Oasis (@oasis) September 4, 2024