Τίτο Τζάκσον: Πέθανε ο αδερφός του Μάικλ και μέλος των θρυλικών Jackson 5

O Τίτο Τζάκσον, ένας από τους αδερφούς που συναποτελούσαν το ποπ συγκρότημα Jackson 5, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 χρόνων.

Ο Τίτο ήταν ο τρίτος από τα εννιά αδέλφια Τζάκσον, μεταξύ των οποίων ο Μάικλ και η Τζάνετ.

«Με θλίψη ανακοινώνουμε πως ο αγαπημένος μας πατέρας, μέλος του Rock & Roll Hall of Fame, Τίτο Τζάκσον, δεν είναι πια μαζί μας. Είμαστε σοκαρισμένοι και συντετριμμένοι. Ο πατέρας μας ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος που νοιαζόταν για όλους», γνωστοποίησαν μέσω Instagram οι γιοι του TJ, Taj και Taryll.

Οι Jackson 5 αποτελούνταν από πέντε αδέρφια, τους Τζάκι, Τίτο, Ζερμέν, Μάρλον και Μάικλ. Το οικογενειακό συγκρότημα, το οποίο μπήκε στο Rock & Roll Hall of Fame το 1997, έκανε αρκετές Νο1 επιτυχίες στη δεκαετία του 1970 – συμπεριλαμβανομένων των ABC, I Want You Back και I’ll Be There.

Οι Jackson 5 έγιναν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής υπό την καθοδήγηση του πατέρα τους, Τζο, ενός εργάτη χαλυβουργίας και κιθαρίστα που ζούσε με την οικογένειά του στο Γκάρι της Ιντιάνα. Καθώς η μουσική καριέρα της οικογένειας απογειώθηκε, μετακόμισαν στην Καλιφόρνια.

Εμφάνιση των Τζάκσον στο φινάλε του American Idol XIV, τον Μάιο του 2015. Από αριστερά πρώτος ο Τίτο, ο Τζάκι και ο Μάρλον – Φωτ.: Photo by Chris Pizzello/Invision/AP

Γεννημένος στις 15 Οκτωβρίου 1953, ο Τοριάνο Ανταρίλ «Τίτο» Τζάκσον ήταν ο κιθαρίστας και το λιγότερο προβεβλημένο μέλος του γκρουπ. Τα αδέλφια του ξεκίνησαν σόλο καριέρες, με τον Μάικλ –που πέθανε σε ηλικία 50 ετών στις 25 Ιουνίου 2009– να εξελίσσεται σε παγκόσμιο σταρ με μία στρατοσφαιρική καριέρα που γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ποπ.

Ο Τίτο Τζάκσον ήταν ο τελευταίος από τα εννέα αδέλφια Τζάκσον που κυκλοφόρησε σόλο πρότζεκτ, το Tito Time, το 2016. Κυκλοφόρησε ένα τραγούδι το 2017, το One Way Street, και δήλωσε στο AP το 2019 ότι δουλεύει πάνω σε ένα δεύτερο άλμπουμ.

Πηγή: Guardian