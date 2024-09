Αγωγή κατά της Μάιλι Σάιρους – «Το Flowers αντιγράφει τραγούδι του Bruno Mars»

Αγωγή κατά της Μάιλι Σάιρους με την κατηγορία ότι αντέγραψε μέρος του τραγουδιού «When I Was Your Man» του Bruno Mars στην επιτυχία της «Flowers», κατέθεσε η δισκογραφική εταιρεία Tempo Music Investments.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε τη Δευτέρα στο Λος Αντζελες, το κομμάτι «Flowers» εκμεταλλεύεται αθέμιτα και χωρίς άδεια μέρος του τραγουδιού του Bruno Mars. Σημειώνεται ότι ο Mars δεν κατονομάζεται ως ενάγων.

Οι συνθέτες Gregory Hein και Michael Pollack κατονομάζονται επίσης στο πλαίσιο της αγωγής, ενώ η Sony Music Publishing, η Apple, η Target, η Walmart και άλλες εταιρείες κατηγορούνται για τη διανομή του τραγουδιού.

Η Tempo Music διεκδικεί αποζημίωση το ποσό της οποίας δεν έχει ακόμη καθοριστεί, καθώς και να απαγορευτεί στην τραγουδίστρια να αναπαράγει δημόσια το τραγούδι.

Η αγωγή αναφέρει: «Κάθε θαυμαστής του “When I Was Your Man” του Bruno Mars γνωρίζει ότι τα “Flowers” δεν πέτυχε από μόνο του. Το “Flowers” αντιγράφει πολυάριθμα μελωδικά, αρμονικά και στιχουργικά στοιχεία του “When I Was Your Man”».

Σε άλλο σημείο σημειώνεται: «Είναι αναμφισβήτητο με βάση τον συνδυασμό και τον αριθμό των ομοιοτήτων μεταξύ των δύο ηχογραφήσεων ότι το “Flowers” δεν θα υπήρχε χωρίς το “When I Was Your Man. Με το “Flowers” (…) δημιούργησαν ένα έργο απότοκο του “When I Was Your Man” χωρίς άδεια».

Με πληροφορίες από Guardian