Ejekt Festival: Οι Green Day για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Το Ejekt Festival, μια από τις μεγαλύτερες μουσικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, φέρνει για πρώτη φορά στη χώρα μας τους Green Day. Συγκεκριμένα το δημοφιλές αμερικανικό πανκ/ροκ συγκρότημα θα εμφανιστεί στο ΟΑΚΑ στις 6 Ιουλίου του 2025.

Με μια ανακοίνωση στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ομάδα του φεστιβάλ έγραψε ότι «τα 20 χρόνια Ejekt Festival μόνο επικά θα μπορούσαν να είναι, παρουσιάζουμε τους Green Day για πρώτη φορά στην Ελλάδα».

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, στις 12 μ.μ.

Το επιδραστικό συγκρότημα σχηματίστηκε το 1987 στην Καλιφόρνια από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Μπίλι Τζο Αρμστρονγκ και τον μπασίστα και τραγουδιστή Μάικ Ντερντ. Στην παρέα προστέθηκε και ο ντράμερ Τζον Κιφμέγιερ, ο οποίος αντικαταστάθηκε το 1990 και πριν την ηχογράφηση του δεύτερου άλμπουμ της μπάντας «Kerplunk», από τον Τρε Κουλ.

Πριν αποκτήσουν το όνομα Green Day, οι τρεις μουσικοί ονομάζονταν Blood Rage και στη συνέχεια Sweet Children. Εγιναν ευρέως γνωστοί στην πανκ σκηνή της Καλιφόρνια στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και αρχές του 1990. Οι πρώτες κυκλοφορίες της μπάντας πραγματοποιήθηκαν υπό την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Lookout! Η μεγάλη τους επιτυχία ήρθε το 1994 με το άλμπουμ «Dookie», το οποίο κυκλοφόρησε μέσω της δισκογραφικής εταιρείας Reprise. Το «Dookie» έγινε γρήγορα «χρυσό», ενώ ένα από τα πιο δημοφιλή και διαχρονικά τραγούδια του παραμένει το «Basket Case». Νωρίτερα, τα άλμπουμ «Insomniac» (1995) και Nimrod (1997) είχαν γίνει πλατινένια.

Η νεότερη γενιά γνώρισε τους Green Day μέσα από το έβδομο άλμπουμ τους, «American Idiot» (2004), το οποίο πούλησε έξι εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική. Μερικά από τα τραγούδια που σκαρφάλωσαν σε υψηλές θέσεις στα μουσικά τσαρτ μέσα από αυτό, ήταν τα «American Idiot», «Holiday/Boulevard of Broken Dreams» και «Wake me up when September ends». Ο επόμενος δίσκος με τίτλο «21st Century Breakdown», ήρθε το 2009 και απέσπασε θετικές κριτικές. Ακολούθησαν τρια άλμπουμ, τα «Uno», «Dos» και «Tre», τα οποία κυκλοφόρησαν τον Σεπτέμβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο αντίστοιχα. Ωστόσο, η τριλογία δεν είχε την αναμενόμενη απόδοση εμπορικά, κυρίως λόγω της έλλειψης προώθησης και του διαλείμματος του frontman Μπίλι Τζο Αρμστρονγκ για αποτοξίνωση.

Το δωδέκατο άλμπουμ, «Revolution Radio», κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2016 και έγινε το τρίτο τους άλμπουμ που κάνει ντεμπούτο στην πρώτη θέση στη λίστα του Billboard 200 με τα καλύτερα άλμπουμ εκείνης της χρονικής περιόδου. Η 13η δισκογραφική δουλειά, «Father of All M****rs» από το 2020, έλαβε ανάμεικτες κριτικές από τους θαυμαστές. Το πρόσφατο άλμπουμ τους, «Saviors», κυκλοφόρησε στις 19 Ιανουαρίου του 2024.