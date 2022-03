Βραβεία Ολίβιε: Έντι Ρεντμέιν, Τζέσι Μπάκλεϊ, Έμμα Κόριν ανάμεσα στους υποψηφίους

Φωτ. Associated Press

Η τελετή των Oliver Awards, των πιο διάσημων θεατρικών βραβείων του Ηνωμένου Βασιλείου, βρίσκεται προ των πυλών και οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν πριν από λίγες ώρες. Οι Έντι Ρεντμέιν, Τζέσι Μπάκλεϊ και Έμμα Κόριν είναι μερικά από τα ονόματα των φετινών υποψηφιοτήτων.

Οι Ρέντμεϊν και Μπάκλεϊ είναι υποψήφιοι για τα βραβεία «Καλύτερου Ανδρικού» και «Γυναικείου Ρόλου σε Μιούζικαλ» αντίστοιχα, για τις ερμηνείες τους στο «Cabaret at the Kit Kat Club». Η Έμμα Κόριν, η οποία βραβεύτηκε για τον ρόλο της ως πριγκίπισσα Νταϊνα στη σειρά του Netflix «The Crown», διεκδικεί βραβείο «Καλύτερης Ηθοποιού» για τον ρόλο της στην παράσταση «Anna X» στο θέατρο Χάρολντ Πίντερ.

Το μιούζικαλ «Cabaret at the Kit Kat Club» έλαβε συνολικά έντεκα υποψηφιότητες συνολικά, τις περισσότερες από κάθε άλλο θεατρικό έργο. Η θεατρική μεταφορά του κινηματογραφικού έργου «Life of Pi» της Λολίτα Τσακραμπάρτι έλαβε εννέα υποψηφιότητες και το δημοφιλές θεατρικό έργο «Anything Goes», στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Σάτον Φόστερ και Ρόμπερτ Λίντσεί, έλαβε επίσης εννέα.

Η φετινή απονομή των Ολίβιε πραγματοποιείται στο τέλος μιας δύσκολης διετίας στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου, με την πανδημία να έχει επιφέρει συνεχείς καθυστερήσεις, ακόμη και ακυρώσεις θεατρικών παραγωγών.

Η τελετή που διοργανώνεται από την Ένωση Θεάτρων Λονδίνου (SOLT), θα πραγματοποιηθεί στις 10 Απριλίου στη βρετανική πρωτεύουσα, στο Royal Albert Hall, με παρουσιαστή τον κωμικό Τζέισον Μάνφορντ. «Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους υποψήφιους των βραβείων Ολίβιε 2022», είπε ο Τζούλιαν Μπερντ, διευθύνων σύμβουλος της SOLT. «Η φετινή σειρά πραγματική αποδεικνύει το εύρος και την ποικιλομορφία της κορυφαίας βιομηχανίας θεάτρου του Λονδίνου και της εξαιρετικής δημιουργικότητας και ανθεκτικότητας κατά τη διάρκεια μιας πολύ δύσκολης περιόδου για τον κλάδο μας. Δύο χρόνια μετά την παύση, είμαστε χαρούμενοι που μπορούμε να φέρουμε τη θεατρική κοινότητα ξανά μαζί και να γιορτάσουμε τα ταλέντα μας. Είμαι σίγουρος ότι η ατμόσφαιρα στο Royal Albert Hall στις 10 Απριλίου θα είναι ηλεκτρική».

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Variety

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr