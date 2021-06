Friends Reunion: Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα

Ως number one fan της σειράς, θα περίμενε κανείς -κι εγώ η ίδια- ότι θα είχα φροντίσει να δω το Friends: The Reunion από τους πρώτους στην Ελλάδα. Ότι με το που θα εμφανιζόταν στα ίντερνετς το επεισόδιο, θα άφηνα όλες τις δουλειές στη μέση, θα φρόντιζα να μη με ενοχλήσουν παιδιά, σκυλιά, γατιά και θα μου χάριζα λίγο alone time με την παρέα. Δεκαεπτά χρόνια ήταν αυτά βρε αδερφέ.

Δεκαεπτά χρόνια που ζούμε με τα ψίχουλα των επαναλήψεων. There’s no juice for the people who need the juice, όπως θα ‘λεγε και ο Τζόι.

Κι όμως, περίμενα στωικά την προβολή της εκπομπής χθες βράδυ από το Σταρ Τσάνελ. Δεν είναι ότι ωρίμασα -μάλλον ήρθα κι απόγινα.

Όταν το 2004 είχα παραγγείλει το box set του 10ου και τελευταίου κύκλου από το βρετανικό Play.com (τι απέγινε άραγε το Play;), το οποίο είχε μέσα υλικό που δεν είχε ποτέ προβληθεί στην Ελλάδα και ένα σκασμό bloopers, έκατσα και το είδα εν μία νυκτί. Αυτή τη φορά καθυστέρησα να πατήσω το play. Η τελευταία μπουκιά από το πιο τέλειο μπέργκερ είναι η πιο νόστιμη, αλλά μετά μένεις να κοιτάς ένα άσπρο πιάτο. Έπρεπε να το καθυστερήσω όσο γινόταν.

Έχει άλλωστε κάτι γοητευτικό το να βλέπεις Friends στο Star. Πόσα και πόσα Σάββατα δεν βγήκαμε από τη μιζέρια μας πετυχαίνοντας κάποιο επεισόδιο στο ζάπινγκ. Αν, δε, ήταν και κάποιο από τα αγαπημένα μας, μιλούσαμε για καθαρό σημάδι της τύχης. Για τουλάχιστον μία ώρα (το κανάλι προβάλλει παραδοσιακά δυο-δυο τα επεισόδια και με μπόλικες διαφημίσεις) όλα θα πήγαιναν καλά στον κόσμο. Και ίσως, ίιισως, έπαιρνες τον πιο γλυκό ύπνο στον καναπέ.

Ε, κάπως έτσι και αργά χθες το βράδυ, με την έναρξη του Reunion και την επιστροφή του Ρος, της Ρέιτσελ, της Μόνικα, του Τζόι, του Τσάντλερ, της Φίμπι και όλως μας στο Central Perk και στο διαμέρισμα με τους μοβ τοίχους, το πιο οικείο τηλεοπτικό σετ της γενιάς μας. Ήταν όλοι εκεί, από τον Γκάνθερ και τη Τζάνις, μέχρι τον Τζακ και τη Τζούντι Γκέλερ και τον κύριο Χεκλς από το κάτω διαμέρισμα με τη γνωστή, καφετί ρόμπα. Εκεί ήταν και τα leather pants του Ρος και το ροζ τούλινο bridesmaid dress της Ρέιτσελ. Είδαμε μερικές από τις καλύτερες σκηνές του σόου και προσωπικές μου αγαπημένες (όπως με τον καναπέ και το “pivot!” ή εκείνη που η Μόνικα διηγείται ότι την τσίμπησε τσούχτρα), είδαμε και σκηνές που εκτυλίχθηκαν behind the scenes τις οποίες δεν είχαμε ξαναδεί ούτε οι πιο φανατικοί, μάθαμε για το πραγματικό ειδύλλιο μεταξύ της Τζένιφερ Ανιστον και του Ντέιβιντ Σουίμερ στην πρώτη σεζόν, πειστήκαμε ότι όντως όταν περνάς καλά στα παρασκήνια αυτό βγαίνει προς τα έξω. .

Τα περισσότερα σχόλια φυσικά εστίασαν στο ότι οι πρωταγωνιστές άλλαξαν. Μεγάλωσαν. Ότι δεν θυμίζουν τους ηθοποιούς που γνωρίσαμε στα νιάτα μας (το ’94 όταν ξεκίνησε η σειρά ήμουν δεν ήμουν 18 χρονών, σήμερα 45, σαν το Ρίτα Ριτάκι). Από την άλλη, μόνο η Έρικα, ο χαρακτήρας που υποδύθηκε σε μια παλιά σεζόν μια καταπληκτική Μπρουκ Σιλντς, θα περίμενε οι ηθοποιοί του σόου να μη μεγαλώνουν παράλληλα με τους τηλεθεατές, να μένουν για πάντα οι ίδιοι, σε γυάλα.

Πολλοί έκλαψαν βλέποντας το Reunion. Εγώ δεν έκλαψα ακριβώς, ούτε γέλασα ακριβώς, έμεινα για ώρα με το μειδίαμα που παίρνω προκαταβολικά κάθε φορά που βλέπω Friends, κάτι σαν το χαμόγελο του Τσάντλερ στις φωτογραφίες, αυτή τη φορά όχι τόσο για όσα εκτυλίσσονταν στην οθόνη όσο για όλους τους κύκλους που έχουν ανοίξει και έχουν κλείσει όλα αυτά τα χρόνια. Όταν πόνεσαν τα μάγουλά μου, έκλεισα την τηλεόραση και πήγα να ταϊσω το μωρό.