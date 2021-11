«Χρυσή» ταινιοθήκη για binge-watching

Σειρές που έχουν αγαπηθεί από κοινό και κριτικούς, αξέχαστες ερμηνείες και πρωταγωνιστές, που έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα στη «μικρή οθόνη».

Πώς θα σας φαινόταν αν είχατε στη διάθεσή σας, συγκεντρωμένο, ένα τόσο δυνατό τηλεοπτικό περιεχόμενο για να το παρακολουθήσετε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε; Αν σας αρέσει η ιδέα, τότε δεν έχετε παρά να μπείτε στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (COSMOTE TV PLUS).

Εκεί, μεταξύ άλλων, θα βρείτε το εμβληματικό Mad Men, το οποίο από το 2007 αποτελεί σημείο αναφοράς της pop κουλτούρας, το «σκοτεινό» Luther, με τον Idris Elba σε ρεσιτάλ ερμηνείας, το συναρπαστικό Line of Duty και σειρές, που προκάλεσαν αίσθηση τα τελευταία χρόνια, όπως The Great, Killing Eve, Small Axe και The Sinner.





«Mad Men»: Έξι κύκλοι επεισοδίων, δεκαέξι βραβεία Emmy, 5 Χρυσές Σφαίρες. Βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’60, στη λαμπερή χρυσή εποχή της Διαφήμισης. Εκεί, ο φιλόδοξος και επιτυχημένος διαφημιστής Don Draper, προσπαθεί να διατηρήσει το «θρόνο» του και να παραμείνει ένα βήμα μπροστά από τους ανταγωνιστές του. Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Jon Hamm, Elisabeth Moss, January Jones, Christina Hendricks, Vincent Kartheiser. Και οι 6 σεζόν του Mad Men είναι διαθέσιμες στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (COSMOTE TV PLUS).

The Great: Η σειρά του Τόνι ΜακΝαμάρα (υποψήφιος για OSCAR® σεναρίου για την «Ευνοούμενη») που προκάλεσε αίσθηση και προτάθηκε για 2 βραβεία Emmy και 2 Χρυσές Σφαίρες επιστρέφει με νέα επεισόδια αποκλειστικά στην COSMOTE TV. Το The Great μεταφέρει με έναν σατιρικό τρόπο στη «μικρή οθόνη», την ιστορία της αυτοκράτειρας της Ρωσίας, Μεγάλης Αικατερίνης (Ελ Φάνινγκ), αφηγούμενη την πορεία της έως την κατάκτηση του θρόνου και την πολυετή παραμονή της σε αυτόν, εστιάζοντας στα ερωτικά σκάνδαλα και τις δολοπλοκίες της αυτοκρατορικής αυλής.

Στη 2η σεζόν της σειράς, η Αικατερίνη κατακτά τελικά τον ρωσικό θρόνο μετά την επεισοδιακή ανατροπή του συζύγου της (Νίκολας Χουλτ), αλλά πριν προλάβει να καρπωθεί τα οφέλη του στέμματος, νέα εμπόδια κάνουν την εμφάνισή τους. Στην προσπάθειά της να φέρει τον Διαφωτισμό στη Ρωσία, η Αικατερίνη θα έρθει αντιμέτωπη με δικαστήρια, αυλικούς, πολιτικούς αντιπάλους και την ίδια της την μητέρα (Γκίλιαν Άντερσον), ενώ παράλληλα θα ξαναδεί με συμπάθεια τον φυλακισμένο πλέον, σύζυγό της. Και τα 10 επεισόδια του The Great θα κάνουν πρεμιέρα αποκλειστικά στην COSMOTE TV, το Σάββατο 20/11, στον δωρεάν on demand κατάλογο, COSMOTE TV PLUS. Στον ίδιο προορισμό, θα είναι διαθέσιμη και ολόκληρη η 1η σεζόν της σειράς.

Line of Duty: Η υποψήφια για βραβείο BAFTA βρετανική αστυνομική σειρά, που έχει αγαπηθεί από κοινό και κριτικούς. Στη διάρκεια των 6 κύκλων της εξυφαίνονται φαινομενικά ετερόκλιτες υποθέσεις, με κοινό όμως παρονομαστή. Μεγάλο μέρος της αστυνομικής έρευνας αφιερώνεται στο να βρεθεί η ταυτότητα του μυστηριώδους “Χ”, ενός διεφθαρμένου αστυνομικού με υψηλή θέση μέσα στο Σώμα και με ισχυρές διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα. Και οι 6 σεζόν του Line of Duty είναι διαθέσιμες στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (COSMOTE TV PLUS).

The Sinner: Συνεχίζοντας να αναρρώνει από τα ψυχικά τραύματα της τελευταίας του υπόθεσης, ο συνταξιούχος πλέον ντετέκτιβ Harry Ambrose (Bill Pullman), ταξιδεύει σε ένα ειδυλλιακό νησί με τη σύντροφό του. Ωστόσο, η φαινομενικά ήρεμη εξόρμηση δεν αργεί να μετατραπεί σε μια τραγωδία με εμπλεκόμενη την κόρη μιας εξέχουσας οικογένειας της περιοχής. Τότε, ο Αμπρόουζ στρατολογείται για να βοηθήσει στις έρευνες σε μια παρανοϊκή υπόθεση. Η 4η σεζόν της σειράς προβάλλεται στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω της COSMOTE TV κάθε Πέμπτη στις 23:15 (COSMOTE SERIES HD). Αμέσως μετά την προβολή του στο κανάλι, κάθε νέο επεισόδιο του The Sinner θα είναι διαθέσιμο στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (COSMOTE TV PLUS).

«Luther»: ο John Luther είναι ένας αφοσιωμένος και χαρισματικός ντετέκτιβ, που χάνεται μέσα στο σκοτάδι των εγκλημάτων που ερευνά, παίρνει προσωπικά τις υποθέσεις που αναλαμβάνει και έχει εκρήξεις θυμού και βίας. Τον Luther υποδύεται ο Idris Elba, χαρίζοντας μια μοναδική ερμηνεία, που του χάρισε Χρυσή Σφαίρα και πολλές ακόμα υποψηφιότητες. Και οι 5 σεζόν της σειράς είναι διαθέσιμες στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (COSMOTE TV PLUS).

«Killing Eve», μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές των τελευταίων χρόνων, βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και Εmmy. Η σειρά ακολουθεί τη Βιλανέλ, μια ικανή ψυχοπαθή, πληρωμένη δολοφόνο και την Ιβ, μια βαριεστημένη μα ευφυή πράκτορα της ΜΙ6. Οι δυο τους θα βρεθούν αντιμέτωπες σε ένα ανελέητο εμμονικό ανθρωποκυνηγητό από το οποίο καμιά τους δεν θα βγει αλώβητη. Στους δύο κεντρικούς ρόλους βρίσκουμε την Jodie Comer (The Last Due, Star Wars: Skywalker) και τη Sandra Oh του Grey’s Anatomy. Οι 2 πρώτοι κύκλοι της σειράς είναι διαθέσιμοι στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (COSMOTE TV PLUS).

«Small Axe»: η πρώτη τηλεοπτική σειρά του βραβευμένου με OSCAR® για το «12 χρόνια σκλάβος», Steve McQueen. Μία ανθολογία πέντε ταινιών μικρού μήκους, που τιμήθηκε με Χρυσή Σφαίρα, βασισμένη στη ζωή μελών της λονδρέζικης κοινότητας μεταναστών, που εναντιώθηκαν στις διακρίσεις και τον ρατσισμό από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 έως τις αρχές της δεκαετίας του ’80. Η σειρά είναι διαθέσιμη στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (COSMOTE TV PLUS).

«Μάθε εδώ περισσότερα για τις σειρές της COSMOTE TV».