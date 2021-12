Χριστούγεννα με την COSMOTE TV

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και οι προετοιμασίες για τις πιο λαμπερές ημέρες του χρόνου κορυφώνονται. Μικροί και μεγάλοι θα βρεθούμε ξανά όλοι μαζί γύρω από το γιορτινό τραπέζι, θα μοιραστούμε πολύτιμες στιγμές, θα ζήσουμε εμπειρίες μοναδικές που θα ζεστάνουν τις καρδιές μας. Και, βέβαια, αυτή είναι η εποχή του έτους που η ψυχαγωγία κατ’ οίκον έχει την τιμητική της. Τα χριστουγεννιάτικα pop-up κανάλια της COSMOTE TV υπόσχονται αξέχαστες προβολές για όλη την οικογένεια, ενώ το εμπλουτισμένο on demand περιεχόμενο για παιδιά φέρνει τους αγαπημένους τους ήρωες στην οθόνη οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

Δύο νέα pop–up κανάλια

Το COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD είναι ήδη στον «αέρα» και έως την Κυριακή 2/1 θα μας κρατάει συντροφιά με τρεις back-to-back προβολές, καθημερινά, σε ένα συναρπαστικό εορταστικό πρόγραμμα, από το οποίο παρελαύνουν διάσημοι ηθοποιοί σε εμβληματικούς ρόλους και ταινίες που έχουν ταυτιστεί με τα Χριστούγεννα. Νέοι κινηματογραφικοί τίτλοι, όπως το «Once upon a main street» (17/12, 22.30), οικογενειακές πρεμιέρες, όπως το «Feliz NaviDAD» (25/12, 22.30) αλλά και αγαπημένες διαχρονικές ταινίες, όπως το «It’s a wonderful life» του Φρανκ Κάπρα (24/12, 22.30) και «Η μελωδία της ευτυχίας» (25/12, 19.30), συνθέτουν, μεταξύ άλλων, το χορταστικό μενού προβολών. Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα αποχαιρετήσουμε το 2021 συντροφιά με την Κουίν Λατίφα και το «Last Holiday» (31/12, 22.30), ενώ την πρώτη μέρα του νέου χρόνου θα ακολουθήσουμε τον Τζον Κιούζακ και την Κέιτ Μπέικινσεϊλ στη στολισμένη Νέα Υόρκη στο «Έρωτας μετ’ εμποδίων» (1/1, 22.30). Το εορταστικό «πακέτο» του COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD συμπληρώνουν επιλεγμένες κλασικές ταινίες, όπως το «Pretty Woman» (1/1, 20.30), το «Mission: Impossible» (26/12, 20.30), το οσκαρικό «Ford V Ferrari» (16/12, 19.50) και το «Avengers: Endgame» (31/12, 19.20).

Την παραμονή των Χριστουγέννων κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στην COSMOTE TV ένα ακόμη pop-up κανάλι με πρωταγωνίστριες τις αγαπημένες πριγκίπισσες της Disney. Καθημερινά από τις 9 το πρωί, μεταγλωτισμένες ή με υπότιτλους, θα κρατούν συντροφιά στα παιδιά κλασικές ταινίες, όπως «Ποκαχόντας», «Η Πεντάμορφη και το Τέρας», «Η Μικρή Γοργόνα», «η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι», «Η Ωραία Κοιμωμένη», «Η Σταχτοπούτα», αλλά και νεότερες επιτυχίες, όπως «Frozen», «Maleficent», «Brave», «Μαλλιά Κουβάρια«, «Η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος», κ.ά.

Ακόμη πιο πλούσιο περιεχόμενο on demand για παιδιά

Ο μαγικός κόσμος της Disney εμπλουτίζει και το δωρεάν on demand περιεχόμενο της COSMOTE TV, το οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν μικροί και μεγάλοι ανά πάσα στιγμή μέσα από οποιαδήποτε συσκευή. Τα νέα επεισόδια από τις δημοφιλείς σειρές των καναλιών Disney Channel και Disney Junior, όπως «Mickey Mouse Funhouse», «Spidey And His Amazing Friends», «Gabby Duran», «Marvel’s Spider-Man», «Miraculous», κ.ά., θα είναι στη διάθεση των τηλεθεατών και θα ανανεώνονται κάθε μήνα.

Η on demand υπηρεσία της COSMOTE TV περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περισσότερες από 400 ώρες premium περιεχομένου ετησίως από το δημοφιλές παιδικό κανάλι Nickelodeon (Nick+) και 550 επεισόδια από 47 σειρές του ducktv.