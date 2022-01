«Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»: Το πρώτο τρέιλερ και ο τίτλος της σειράς της Amazon

Η τηλεοπτική σειρά «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» της Amazon, έχει επίσημο τίτλο. Το πολυαναμενόμενο πρότζεκτ που θα προβληθεί στη συνδρομητική streaming υπηρεσία Amazon Prime, θα ονομάζεται «The Lord of the Rings: The Rings of Power».

Εκτός όμως από το όνομα της σειράς, η δημοφιλής πλατφόρμα κυκλοφόρησε ένα πρώτο τρέιλερ, στο οποίο η φωνή της Γκαλάντριελ -τον χαρακτήρα της οποίας θα υποδυθεί η Μόρθιντ Κλαρκ- διαβάζει απόσπασμα από την ομιλία «Ring Verse» του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν.

Η Amazon επιβεβαίωσε τα σχέδιά της για τηλεοπτική μεταφορά του έπους φαντασίας του Βρετανού συγγραφέα Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν στη μικρή οθόνη, το 2017. Από τότε, αναπτύσσει μια πολύ φιλόδοξη παραγωγή που εξελίσσεται στο σύμπαν του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». Τον Ιανουάριο του 2021, η πλατφόρμα αποκάλυψε την ιστορία που θα αφηγηθεί η σειρά. Βρισκόμαστε στη Δεύτερη Εποχή στην ιστορία της Μέσης Γης. Το επικό δράμα, που βασίζεται στα βιβλία του Τόλκιν, διαδραματίζεται χιλιάδες χρόνια πριν τα γεγονότα της κινηματογραφικής τριλογίας σε σκηνοθεσία Πίτερ Τζάκσον και της Συντροφιάς του Δαχτυλιδιού. Ωστόσο, δεν υπάρχει άμεση σύνδεση της σειράς με της ταινίες, παρόλο που βασίζονται στο ίδιο υλικό.

Η σειρά θα αποτελείται από πέντε σεζόν, η καθεμία από τις οποίες θα περιλαμβάνει από οκτώ έως 10 επεισόδια, σύμφωνα με ανακοίνωση της διαδικτυακής κοινότητας «The One Ring». Η πρώτη σεζόν φέρεται να κόστισε στην Amazon το ποσό των 465 εκατομμυρίων δολαρίων πέραν από το ποσό των 250 εκατ. δολαρίων που καταβλήθηκαν για την απόκτηση των δικαιωμάτων ώστε να μεταφερθούν τα βιβλία στην τηλεόραση. Ο στόχος της πλατφόρμας είναι να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη παραγωγή σειράς φαντασίας μετά το «Game of Thrones».

«Μέχρι στιγμής, το κοινό έχει παρακολουθήσει σε οθόνη, την ιστορία του Ενός Δαχτυλιδιού – αλλά πριν από αυτό το Ένα, υπήρχαν πολλά και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα παρουσιάσουμε την επική ιστορία όλων», δήλωσαν οι δημιουργοί της σειράς Τζον Ντ. Πέιν και Πάτρικ ΜακΚέι σε ανακοίνωση. Το εγχείρημα ακολουθεί ένα σύνολο από χαρακτήρες, γνώριμους και νέους, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν την επανεμφάνιση του κακού που δεν είναι άλλος από τον Σάουρον που απέκτησε εξουσία, σφυριλάτησε το Ένα Δαχτυλίδι και οδήγησε στην πτώση των Εννέα Βασιλέων.

Η επίσημη ανακοίνωση της Amazon όσον αφορά το περιεχόμενο της σειράς, είναι: «Η σειρά θα μεταφέρει τους θεατές πίσω σε μια εποχή όπου αναπτύχθηκαν τεράστιες δυνάμεις, τα βασίλεια γνώρισαν τη δόξα και έπειτα καταστράφηκαν, αναπάντεχοι ήρωες δοκιμάστηκαν, η ελπίδα κρεμόταν από μια λεπτή κλωστή και ο “υπέρτατος κακός” που επινόησε ο Τόλκιν, απείλησε να βυθίσει τον κόσμο στο σκοτάδι. Ξεκινώντας σε μια χρονική περίοδο στην οποία επικρατεί σχετική ειρήνη, η σειρά ακολουθεί ένα σύνολο από χαρακτήρες καθώς αντιμετωπίζουν την επανεμφάνιση του κακού. Από τα πιο σκοτεινά μονοπάτια των Misty Mountains μέχρι τα μαγικά δάση στο βασίλειο των Ξωτικών Λίντον, το νησί-βασίλειο Νούμενορ και τις πιο μακρινές γωνιές του χάρτη, αυτά τα βασίλεια και οι χαρακτήρες θα διαμορφώσουν κληρονομιά που θα παραμείνει ζωντανή για πολύ καιρό, μετά που θα παύσουν να υπάρχουν».

Το «The Lord of the Rings: The Rings of Power» θα κάνει πρεμιέρα στο Amazon Prime Video στις 2 Σεπτεμβρίου 2022.

Με πληροφορίες από το Screen Rant

