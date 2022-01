«We Need to Talk About Cosby»: Ντοκιμαντέρ για τη φήμη και την αποκαθήλωση του Μπιλ Κόσμπι

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Showtime κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της σειράς ντοκιμαντέρ με τίτλο «We Need to Talk About Cosby» με θέμα τον Μπιλ Κόσμπι σε σκηνοθεσία του -βραβευμένου με Emmy- Αμερικανού κωμικού Γ. Καμάου Μπελ («United Shades of America»).

Το πρότζεκτ, που θα προβληθεί σε παγκόσμια πρεμιέρα στη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς αυτό το μήνα, θα αποτελείται από 4 μέρη και “υπόσχεται” μια αναλυτική ματιά στην καριέρα του Κόσμπι αλλά και την μετέπειτα πτώση όταν κατηγορήθηκε για βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση με χρήση ναρκωτικών ουσιών, από έναν μεγάλο αριθμό γυναικών. Το 2018 καταδικάστηκε σε κάθειρξη από 3 έως 10 έτη επειδή το 2004 νάρκωσε και κακοποίησε γυναίκα που εργαζόταν στο Πανεπιστήμιο Τεμπλ. Η αποφυλάκισή του το καλοκαίρι του 2021 προκάλεσε έντονες αντιδράσεις κυρίως από εκπροσώπους των κινημάτων #Time’sUp και #MeToo.

Ο Μπελ χρησιμοποιεί το ντοκιμαντέρ εν μέρει για να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι έβλεπε τον Κόσμπι ως το ίνδαλμά του όταν ήταν παιδί. Το πρότζεκτ αναλύει τον θρύλο του Κόσμπι, γνωστού με το όνομα «ο μπαμπάς της Αμερικής», την επιθυμία του να ανέλθει στην εξουσία και τον αντίκτυπο των εξευτελιστικών πράξεων για τις οποίες κατηγορήθηκε.

Η επίσημη περιγραφή του «We Need to Talk About Cosby» αναφέρει: «Ο Κόσμπι, αναγνωρισμένος κωμικός, ηθοποιός, φιλάνθρωπος και εμβληματική φιγούρα που για δεκαετίες τον αποκαλούσαν τον “μπαμπά της Αμερικής”, έχει αποκτήσει τη φήμη του κατηγορουμένου σε δίωξη για σεξουαλική κακοποίηση. Η σειρά διερευνά την περίπλοκη ιστορία της προσωπικής ζωής και καριέρας του Κόσμπι, δίνωντας βαρύτητα στις πράξεις έναντι της παγκόσμιας επιρροής μέσα από συνεντεύξεις με κωμικούς, σχολιαστές, δημοσιογράφους και γυναίκες οι οποίες μοράζονται τις πιο προσωπικές, οδυνηρές συναντήσεις με τον Κόσμπι. Μέσα από αρχειακό υλικό, ο Κόσμπι αποκαλύπτει ποιος ίσως να ήταν όλα αυτά τα χρόνια – την αντίθεση της δημόσιας φιγούρας που μετατράπηκε σε ήρωα, όχι μόνο για τους Αφροαμερικανούς, αλλά για όλους τους ανθρώπους».

Με πληροφορίες από το Variety

