Amazon: Στη δημοσιότητα οι πρώτες εικόνες της σειράς «Lord of the Rings: The Rings of Power»

Η Amazon έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες της επερχόμενης σειράς «Lord of the Rings: The Rings of Power», αποκαλύπτοντας τις αποκλειστικές φωτογραφίες μέσα από αφιέρωμα στο περιοδικό Vanity Fair.

Το αποκλειστικό αφιέρωμα του περιοδικού περιλαμβάνει εικόνες της Μόρφιντ Κλαρκ ως νεαρή Γκαλάντριελ, του Ισμαέλ Κρουζ Κόρντοβα ως το ξωτικό Άροντιρ, του Ρόμπερτ Αραμάγιο ως τον νεαρό Έλροντ, του Τσάρλι Βίκερς ως έναν νέο χαρακτήρα, τον Χαλμπράντ, της Ναζανίν Μπονιάντι ως την Μπρόνγουιν, του Ογουέιν Άρθουρ ως τον πρίγκιπα Ντούριν και της Σοφία Νομβέτε ως πριγκίπισσα Ντίσα.

Το τρέιλερ της σειράς, που θα κάνει πρεμιέρα στο Amazon Prime Video στις 2 Σεπτεμβρίου του 2022, θα προβληθεί για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του Super Bowl την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου. Η ιστορία διαδραματίζεται στη Δεύτερη Εποχή της Μέσης Γης, χιλιάδες χρόνια πριν τα γεγονότα των μυθιστορημάτων και ταινιών του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Η περιγραφή της Amazon είναι η εξής: «Ξεκινώντας σε μια χρονική περίοδο στην οποία επικρατεί σχετική ειρήνη, η σειρά ακολουθεί ένα σύνολο από χαρακτήρες καθώς αντιμετωπίζουν την επανεμφάνιση του κακού. Από τα πιο σκοτεινά μονοπάτια των Misty Mountains μέχρι τα μαγικά δάση στο βασίλειο των Ξωτικών Λίντον, το νησί-βασίλειο Νούμενορ και τις πιο μακρινές γωνιές του χάρτη, αυτά τα βασίλεια και οι χαρακτήρες θα διαμορφώσουν κληρονομιά που θα παραμείνει ζωντανή για πολύ καιρό, μετά που θα παύσουν να υπάρχουν».

Με πληροφορίες από το Deadline

