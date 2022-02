Μπιλ Νάι: Πρωταγωνιστής στη σειρά «The Man Who Fell To Earth»

Μετά τη συνεργασία τους στην επιτυχημένη, κλασική Χριστουγεννιάτικη ταινία «Love Actually», oι Μπιλ Νάι («Underworld», «About Time», «Οι Πειρατές της Καραϊβικής») και Τσιούετελ Έτζιοφορ («12 Years A Slave», «Infinite») ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους, αυτή τη φορά για την επερχόμενη τηλεοπτική σειρά του δικτύου Showtime με τίτλο «The Man Who Fell To Earth».

Ο Νάι θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αυτόν του Τόμας Τζερόμ Νιούτον που ο Ντέιβιντ Μπόουι έκανε διάσημο το 1976. Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Γουόλτερ Τέβις από το 1963, το οποίο το 1976 παρείχε το αρχικό υλικό για μια από τις πιο εμβληματικές ερμηνείες του Μπόουι στη μεγάλη οθόνη.

Το βιβλίο αφηγείται την ιστορία του Τόμας Τζερόμ Νιούτον, ενός πρόσφυγα από έναν εξωγήινο πλανήτη που ταξιδεύει στη Γη με την ελπίδα να μεταφέρει τα λίγα εναπομείναντα μέλη του είδους του σε ασφάλεια.

Μαζί με τους Μπιλ Νάι και Τσιούετελ Έτζιοφορ, στη σειρά θα συμμετάσχει και η Ναόμι Χάρις, ενώ ο Άλεξ Κέρτζμαν και η Τζέρι Λούμετ είναι εκτελεστικοί παραγωγοί. Ο Νάι και η Χάρις συνεργάστηκαν στις ταινίες «Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest» και «Pirates of the Caribbean: At World’s End» .

«Είχα την τιμή να κληθώ να παίξω τον ρόλο του Τόμας Τζερόμ Νιούτον που ο ένδοξος Ντέιβιντ Μπάουι έκανε τόσο διάσημο» είπε ο Νάι σε δήλωσή του. «Με προθυμία συνεργάζομαι ξανά με τον Τσιούετελ και τη Ναόμι. Νομίζω ότι η ιστορία είναι καταπληκτική και αποδίδεται έξοχα. Είμαι ενθουσιώδης για σειρές που προεκτείνονται από την τρέχουσα τεχνολογία και μας δίνουν αληθοφανείς εικόνες για ένα πιθανό κοντινό μέλλον. Είναι μια σημαντική ιστορία που, εκτός από άκρως διασκεδαστική, εξετάζει τα κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας. Μου αρέσει να πιστεύω ότι οι δημιουργοί της πρωτότυπης ταινίας θα χειροκροτούσαν τον Άλεξ Κέρτζμαν και τη Τζένι Λούμετ για την ευφάνταστη, τολμηρή και πιστή ματιά τους».

Με πληροφορίες από το Deadline, το ΑΠΕ-ΜΠΕ

