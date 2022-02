The Rings of Power: Πρώτο τρέιλερ για την πιο ακριβή σειρά στην τηλεοπτική ιστορία

Οι φίλοι των μυθιστορημάτων του Βρετανού συγγραφέας Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» πήραν μία πρώτη δόση της νέας τηλεοπτικής σειράς της Amazon που θεωρείται ο «κληρονόμος» της διάσημης κινηματογραφικής τριλογίας σε σκηνοθεσία Πίτερ Τζάκσον. Το πρώτο τρέιλερ προβλήθηκε την Κυριακή κατά τη διάρκεια του Super Bowl, του τελικού του αμερικανικού ποδοσφαίρου και η αντίστροφη μέτρηση για ίσως το μεγαλύτερο τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς, έχει ξεκινήσει.

Το «The Lord of the Rings: The Rings of Power», σε σκηνοθεσία Τζον Ντ. Πέιν και Πάτρικ ΜακΚέι που θα κάνει πρεμιέρα στο Amazon Prime Video στις 2 Σεπτεμβρίου του 2022, εκτιμάται ότι θα είναι η πιο ακριβή σειρά στην ιστορία της τηλεόρασης με το κόστος της παραγωγής να υπολογίζεται στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Το διάρκειας 60 δευτερολέπτων τρέιλερ εμφανίζει τους προγόνους των χόμπιτς καθώς και μία σειρά άλλων μυστηριωδών χαρακτήρων. Λίγες ημέρες πριν την κυκλοφορία του τρέιλερ, η Amazon έδωσε στη δημοσιότητα μέσω του περιοδικού Vanity Fair τις πρώτες φωτογραφίες. Το αποκλειστικό αφιέρωμα του περιοδικού περιλαμβάνει εικόνες της Μόρφιντ Κλαρκ ως νεαρή Γκαλάντριελ, του Ισμαέλ Κρουζ Κόρντοβα ως το ξωτικό Άροντιρ, του Ρόμπερτ Αραμάγιο ως τον νεαρό Έλροντ, του Τσάρλι Βίκερς ως έναν νέο χαρακτήρα, τον Χαλμπράντ, της Ναζανίν Μπονιάντι ως την Μπρόνγουιν, του Ογουέιν Άρθουρ ως τον πρίγκιπα Ντούριν και της Σοφία Νομβέτε ως πριγκίπισσα Ντίσα.

Η σειρά, που θα αποτελείται από πέντε σεζόν, θα διαδραματίζεται στη Δεύτερη Εποχή της Μέσης Γης, όπως επιβεβαίωσε η δημοφιλής πλατφόρμα streaming. «Η σειρά θα μεταφέρει τους θεατές πίσω σε μια εποχή όπου αναπτύχθηκαν τεράστιες δυνάμεις, τα βασίλεια γνώρισαν τη δόξα και έπειτα καταστράφηκαν, αναπάντεχοι ήρωες δοκιμάστηκαν, η ελπίδα κρεμόταν από μια λεπτή κλωστή και ο “υπέρτατος κακός” που επινόησε ο Τόλκιν, απείλησε να βυθίσει τον κόσμο στο σκοτάδι. Ξεκινώντας σε μια χρονική περίοδο στην οποία επικρατεί σχετική ειρήνη, η σειρά ακολουθεί ένα σύνολο από χαρακτήρες καθώς αντιμετωπίζουν την επανεμφάνιση του κακού. Από τα πιο σκοτεινά μονοπάτια των Misty Mountains μέχρι τα μαγικά δάση στο βασίλειο των Ξωτικών Λίντον, το νησί-βασίλειο Νούμενορ και τις πιο μακρινές γωνιές του χάρτη, αυτά τα βασίλεια και οι χαρακτήρες θα διαμορφώσουν κληρονομιά που θα παραμείνει ζωντανή για πολύ καιρό, μετά που θα παύσουν να υπάρχουν», ανέφερε η Amazon σε ανακοίνωσή της νωρίτερα.