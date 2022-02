Peaky Blinders: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας της έκτης σεζόν

Οι Peaky Blinders επιστρέφουν για τελευταία φορά στη μικρή οθόνη και πλέον γνωρίζουμε την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας της έκτης σεζόν. Ο τελευταίος κύκλος επεισοδίων της δημοφιλούς βρετανικής/ γκανγκστερικής σειράς θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Φεβρουαρίου του 2022, όπως ανακοίνωσε το BBC.

Το BBC αποκάλυψε την είδηση με μια τεράστια τοιχογραφία όπου απεικονίζεται το πρόσωπο του πρωταγωνιστή Κίλιαν Μέρφι (Τόμας Σέλμπι) και είναι ζωγραφισμένη στον πλαϊνό τοίχο ενός κτηρίου στη High Street στο Μπέρμιγχαμ. Το βίντεο με την τοιχογραφία κοινοποιήθηκε στον λογαριασμό του BBC στο Twitter με τη λεζάντα: «Οι Σέλμπι επιστρέφουν στη δουλειά». Η τοιχογραφία σχεδιάστηκε από τον καλλιτέχνη Akse, γνωστό για την τοιχογραφία του Βρετανού ποδοσφαιριστή Μάρκους Ρασφορντ.

⁣The Shelbys are back in business.

Watch the final series of #PeakyBlinders on iPlayer from 27 February pic.twitter.com/zYHi1eW344

— BBC (@BBC) February 15, 2022