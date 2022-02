Τζορτζ Ρ. Ρ. Μαρτιν για το πρίκουελ του «Game of Thrones»: Είδα τα επεισόδια και τα αγάπησα

Ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, συγγραφέας της σειράς επικών μυθιστορημάτων «A Song of Ice and Fire» στα οποία βασίστηκε η επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του HBO «Game of Thrones», επιβεβαίωσε μέσα από το προσωπικό του μπλογκ, την ολοκλήρωση της επερχόμενης σειράς «House of the Dragon».

Πρόκειται για το πρίκουελ του «Game of Thrones» του οποίου η πρώτη σεζόν που μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματα, αποτελείται από 10 επεισόδια. Η σειρά διαδραματίζεται 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones», εστιάζει στον Οίκο των Ταργκάριεν και μερικά από τα ονόματα ηθοποιών που συμμετέχουν είναι τα: Ματ Σμιθ, Έμμα Ντ’ Άρσι, Ολίβια Κουκ, Πάντι Κόνσινταϊν, Σονόγια Μιζούνο και Ρις Ίφανς.

Ο Αμερικανός συγγραφέας έδωσε την έγκρισή του για την επερχόμενη πρώτη σεζόν καθώς έμεινε ικανοποιημένος από τα επεισόδια που παρακολούθησε.

«Συναρπαστικές ειδήσεις έξω από το Λονδίνο — Πληροφορούμαι ότι τα γυρίσματα για την πρώτη σεζόν του “House of Dragon” ολοκληρώθηκαν », έγραψε σε ανάρτηση στο μπλογκ του. «Ναι, και τα δέκα επεισόδια. Έχω δει αμοντάριστο υλικό από αυτά και τα αγαπώ. Φυσικά, χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά. Ειδικά εφέ, χρονισμός χρωμάτων, όλη η δουλειά μετά την παραγωγή. Αλλά το σενάριο, η σκηνοθεσία, οι ερμηνείες φαίνονται καταπληκτικά. Ελπίζω να σας αρέσουν όπως άρεσαν και σε μένα».

Παρόλο που τα γυρίσματα της spinoff σειράς, που βασίζεται στο βιβλίο του Μάρτιν «Fire & Blood» έχουν τελειώσει, η ημερομηνία κυκλοφορίας παραμένει μυστήριο. «Με ρωτάνε πότε θα αρχίσει να προβάλλεται. Πότε θα χορέψουν οι δράκοι; Μακάρι να μπορούσα να σας πω. Απομένει να γίνει πολλή δουλειά, όπως είπα, και η Covid δυσκολεύει τον προγραμματισμό. Φέτος την άνοιξη; Απίθανο. Ίσως καλοκαίρι; Θα μπορούσε. Φθινόπωρο; Ποιος ξέρει; Θα μάθουμε όταν γίνει».

Σε ανάρτηση στο μπλογκ του τον Δεκέμβριο του 2021, ο Μάρτιν έγραψε ότι είχε δει την αρχική εκδοχή του πρώτου επεισοδίου και τη λάτρεψε. «Είναι σκοτεινό, δυνατό και φρικιαστικό…όπως ακριβώς μου αρέσει η επική μου φαντασία. Οι παραγωγοί Ράιαν Τζ. Κόνταλ και Μιγκέλ Σάποκνικ έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και το καστ…όπως και με το “Game of Thrones”, πολλοί θεατές έχουν ακουστά μόνο παρά λίγους ηθοποιούς, αλλά νομίζω ότι θα ερωτευτούν πολλούς από αυτούς».

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Variety

