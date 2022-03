«Pieces of Her»: H νέα σειρά θρίλερ που βρίσκεται στην κορυφή του ελληνικού Netflix

Πόσο καλά γνωρίζεις το άτομο με το οποίο έχεις μεγαλώσει; Τι μυστικά κρύβει και πώς προχωράει η ζωή σου μετά από μια σειρά αποκαλύψεων; Αυτά είναι τα κύρια ερωτήματα που ερευνά η νέα τηλεοπτική σειρά – θρίλερ του Netflix «Pieces of Her» («Όλα τα Κομμάτια Της») με πρωταγωνίστρια την Τόνι Κολέτ («The Sixth Sense», «Unbelievable», «Hereditary») και Μπέλα Χίθκοουτ («Dark Shadows», «Pride and Prejudice and Zombies»).

Πρόκειται για ακόμα ένα πρότζεκτ της δημοφιλούς πλατφόρμας στο είδος του θρίλερ που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Η σειρά οκτώ επεισοδίων που βρίσκεται πρώτο στη λίστα προτιμήσεων του ελληνικού Netflix, εστιάζει στη Λόρα Όλιβερ (Κολέτ) και την κόρη της Άντι (Χίθκοουτ). Όταν η Λόρα αντιμετωπίζει ψύχραιμα και γενναία τον δράστη μιας σειράς πυροβολισμών σε εστιατόριο της πολιτείας Τζόρτζια, γίνεται το επίκεντρο συζήτησης, οδηγώντας την Άντι να αποκαλύψει σκοτεινά μυστικά για τη μητέρα της που απειλούν να αλλάξουν την κοσμοθεωρεία της για πάντα. Η Λόρα δεν δίνει άμεσα εξηγήσεις κι έτσι η Άντι θα πρέπει να αντιμετωπίσει επικίνδυνα και άγνωστα περιστατικά καθώς απειλείται και η δική της ζωή.

Η σειρά είναι βασισμένη στο ομότιτλο μπεστ-σέλερ μυθιστόρημα της Αμερικανίδας συγγραφέως crime ιστοριών, Κάριν Σλότερ από το 2018. Όσον αφορά την παραγωγή, στο τιμόνι βρίσκονται οι παραγωγοί σειρών όπως οι «Big Little Lies» και «The Undoing». Τη σκηνοθεσία ανέλαβε η Μίνκι Σπίρο («Jessica Jones»).

Η υποψήφια με Όσκαρ Κολέτ δήλωσε πρόσφατα στη Vogue ότι το «Pieces of Her» ήταν πιο «απαιτητικό» συναισθηματικά από ότι περίμενε. «Δεν είχα ιδέα πόσο έντονο θα ήταν και ήμουν πραγματικά εξαντλημένη στο τέλος. Νομίζω ότι άφησα τον εαυτό μου να ξεγελαστεί, γιατί μπορεί να μην είχα συμφωνήσει αν ήξερα πού θα οδηγούσε (όλο αυτό)».

«Θα έπληττα αν υποδυόμουν πιο “απλές” γυναίκες. Μου αρέσουν οι άνθρωποι που “σκάβουν βαθια” και είναι πρωταγωνιστές της ζωής τους – οι καλοί, οι κακοί και οι άσχημοι. Κάνουμε τόσες επιλογές και τώρα ήρθε η ώρα της Λόρα να αναλάβει τη δική της ευθύνη».

Με πληροφορίες από το Radio Times, το IndieWire

