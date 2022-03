Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν: Τι αποκάλυψε για τα πρίκουελ του «Game of Thrones»

Ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν έδωσε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά τα πρίκουελ του «Game of Thrones», συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης των τίτλων και των δημιουργών των επερχόμενων τηλεοπτικών πρότζεκτ.

Πέρα όμως από αυτό, ο Αμερικανός συγγραφέας της σειράς επικών μυθιστορημάτων «A Song of Ice and Fire» στα οποία βασίστηκε το «Game of Thrones», μίλησε για την πρόοδο του πολυαναμενόμενου νέου του μυθιστορήματος «The Winds of Winter» αλλά και για τα επεισόδια της σειράς «House of the Dragon» που παρακολούθησε.

Το πρίκουελ της Princess Nymeria που βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης και αφορά μια θρυλική βασίλισσα πολεμίστρια, έχει ακόμα τον τίτλο «Ten Thousand Ships» ενώ δημιουργός του είναι η Αμάντα Σέγκελ («Person of Interest»). Ο Μάρτιν δηλώνει ότι η Σέγκελ έχει παραδώσει μερικά προσχέδια.

Το πρίκουελ για τον Corlys, άρχοντα του Driftmark και επικεφαλής του οίκου Velaryon, βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης και αφορά έναν διάσημο εξερευνητή και έμπορα και έχει αλλαγή στον τίτλο. Από «Nine Voyages» που ήταν ο αρχικός, μετονομάζεται σε «The Sea Snake». Δημιουργός είναι ο Μπρούνο Χέλερ («The Mentalist», «Rome»).

Η fantasy σειρά Dunk and Egg, η οποία βασίζεται στις νουβέλες του Μάρτιν με πρωταγωνιστές έναν περιπλανώμενο ιππότη και τον νεαρό Αίγκον Ταργκάρυεν, είναι μια δημιουργία του Στιβ Κόνραντ («Patriot»). «Είναι αποφασισμένος να κάνει μια πιστή μεταφορά των ιστοριών, αυτό ακριβώς που θέλω: αυτοί οι χαρακτήρες και αυτές οι ιστορίες είναι πολύτιμες για μένα. Η πρώτη σεζόν θα είναι μεταφορά της πρώτης νουβέλας, “The Hedge Knight”». Ο τίτλος του πρότζεκτ είναι ακόμα αβέβαιος, αλλά πιθανόν να ονομαστεί «The Hedge Knight» ή «A Knight of the Seven Kingdoms». Ο Μάρτιν θέλει να γράψει περισσότερες νουβέλες τέτοιου είδους για να βοηθήσει τη συνέχεια της σειράς (αν πάρει το πράσινο φως).

Υπάρχει επίσης και μια σειρά κινουμένων σχεδίων που ο Μάρτιν επιβεβαιώνει ότι διαδραματίζεται σε μια γη που είναι εμπευσμένη από την κινεζική YiTi. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η σειρά έχει τον τίτλο «The Golden Empire», όμως δεν μπορεί να αποκαλύψει ακόμα τον σεναριογράφο. Η σειρά κινουμένων σχεδίων θα προβληθεί στην πλατφόρμα HBO Max ενώ οι live-action στο HBO.

Όσον αφορά το επερχόμενο πρίκουελ «House of the Dragon», ο συγγραφέας και παραγωγός λέει: «Ό,τι έχω δει, το αγάπησα. Περιμένω να δω περισσότερα». Ο Μάρτιν σημειώνει ότι εμπλέκεται πολύ στα πρίκουελ, στο καθένα από αυτά.

Με πληροφορίες από το The Hollywood Reporter

