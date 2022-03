Disney Plus: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της σειράς «Star Wars: Obi-Wan Kenobi»

Το πρώτο teaser για την επερχόμενη μίνι σειρά του Disney Plus «Star Wars: Obi-Wan Kenobi» έχει κυκλοφορήσει και δίνει μια πρώτη ματιά στην επιστροφή του Γιούαν ΜακΓκρέγκορ στο σύμπαν του Star Wars ως εξόριστος Τζεντάι.

Το spinoff «Obi-Wan Kenobi» θα συναντήσει τον ομώνυμο ήρωά του, δέκα χρόνια μετά τα γεγονότα του «Star Wars: Revenge of the Sith» στο οποίο ο Obi-Wan Kenobi καταφεύγει στον έρημο πλανήτη του Τατουίν, για να κρυφτεί από το καθεστώς της Αυτοκρατορίας και να προστατεύει το βρέβος Λουκ Σκαϊγουόκερ.

Αλλά με τον Χέιντεν Κρίστενσεν («Star Wars: Revenge of the Sith», «Jumper») να επαναλαμβάνει τον ρόλο του εκδικητικού Darth Vader – ή Άνακιν Σκαϊγουόκερ, πρώην μαθητευόμενος του Obi-Wan, ο οποίος την τελευταία φορά ξυλοκοπήθηκε και κάηκε σε λάβα από τον παλιό του φίλο – φαίνεται πως ο χρόνος του Obi-Wan στον Τατουίν μεταξύ των ταινιών «Revenge of the Sith» και «A New Hope» θα είναι κάθε άλλο παρά ειρηνικός, καθώς η σειρά θέτει τις βάσεις για την απόλυτη ρεβανς του Star Wars.

Το «Star Wars: Obi-Wan Kenobi» αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Disney Plus στις 25 Μαΐου 2022.

Με πληροφορίες από το The Verge

