Το «The Masked Singer» έρχεται στον ΣΚΑΪ

Το πιο ευφάνταστο, χαρούμενο, φαντασμαγορικό…μα πάνω απ’ όλα μυστηριώδες show έρχεται για πρώτη φορά και στην ελληνική τηλεόραση, με παρουσιαστή τον κορυφαίο Έλληνα σταρ, Σάκη Ρουβά.

Κάθε εβδομάδα, προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους θα τραγουδούν έτσι όπως δεν τους έχουμε ξαναδεί, αφού θα είναι μεταμφιεσμένοι φορώντας ένα περίτεχνο κουστούμι – χαρακτήρα και κανείς δε θα ξέρει ποιοι είναι!

Η πιο fun και ανατρεπτική κριτική επιτροπή, ο Θοδωρής Μαραντίνης, η Αθηνά Οικονομάκου, ο Νίκος Μουτσινάς και η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, είναι έτοιμοι να διασκεδάσουν με το νέο τους ρόλο, αυτόν του…ντετέκτιβ αφού αναλαμβάνουν την πιο περίπλοκη υπόθεση εξιχνίασης στην ελληνική showbiz: να βρουν ποιος κρύβεται πίσω από τη μάσκα!

Στην πιο μυστική αποστολή της ζωής τους, οι συμμετέχοντες celebrities, θα δίνουν με αλλοιωμένη φωνή πληροφορίες και στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητάς τους. Κάθε εβδομάδα θα φέρνει και μια αποκάλυψη!

Το παγκόσμιο φαινόμενο με το όνομα «The Masked Singer» προβάλλεται ήδη σε 53 χώρες κερδίζοντας το τηλεοπτικό κοινό σημειώνοντας τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης των τελευταίων ετών. Το 2020 ήταν το Νο1 τηλεοπτικό πρόγραμμα σε ΗΠΑ, Ουγγαρία και Νορβηγία ενώ την ίδια χρονιά ήταν το Νο1 ψυχαγωγικό σόου σε Βέλγιο, Καναδά, Εσθονία, Φινλανδία, Ισραήλ, Κουβέιτ, Λετονία και Ρωσία.

Η Άλκηστις Μαραγκουδάκη, Chief Content Officer του ΣΚΑΪ δήλωσε για το πρόγραμμα: «Το “talk of the town” της παγκόσμιας τηλεοπτικής παραγωγής, το show που κατακτά μικρούς – μεγάλους με την εντυπωσιακή του εμφάνιση και τις ακόμα πιο θεαματικές performances προστίθεται στο ψυχαγωγικό portfolio του ΣΚΑΪ και αποτελεί στρατηγική συνέχεια της επένδυσης του σταθμού σε πρωτοποριακά και καινοτόμα formats. Το μυστικό της παγκόσμιας επιτυχίας του; Είναι καλά κρυμμένο πίσω από τις πιο φαντασμαγορικές εμφανίσεις, κάτι που αποτελεί μία ακόμα προϋπόθεση, ώστε να πιστέψουμε στη δυναμική και το modernity του THE MASKED SINGER».

Η Anahita Kheder, EVP of EMEA formats & licensing της Fremantle International δήλωσε: «Το format του Masked Singer είναι μια επιτυχημένη συνταγή και είμαστε ενθουσιασμένοι που ο ΣΚΑΪ θα το παρουσιάσει για πρώτη φορά, στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό. Είμαστε σίγουροι ότι το στοιχείο του μυστηρίου που περιέχεται στο Masked Singer θα κάνει το κοινό να το αγαπήσει και ανυπομονούμε να δώσουμε μια νέα πνοή στην εγχώρια τηλεοπτική αγορά στον τομέα της ψυχαγωγίας».

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος έχει αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση του «The Masked Singer» και η παραγωγή είναι της Acun Medya.

THE MASKED SINGER: Τα ονόματά τους… επτασφράγιστο μυστικό!