Netflix – «Trust No One: The Hunt for the Crypto King»: Το νέο true crime ντοκιμαντέρ που θα καθηλώσει

Το Netflix πρόσθεσε ακόμα ένα true crime ντοκιμαντέρ στην ταινιόθήκη του που αναμένεται να συζητηθεί πολύ. Το «Trust No One: The Hunt for the Crypto King» («Μην Εμπιστεύεσαι Κανέναν: Το Κυνήγι για τον Βασιλιά των Κρυπτονομισμάτων») που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα σήμερα, αφορά μια τεραστίων διαστάσεων ληστεία bitcoin.

Όπως μας είχε προϊδεάσει το τρέιλερ, στο ντοκιμαντέρ κυρίαρχο ρόλο παίζουν τα σκάνδαλα και τα μυστήρια. Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από όλα αυτά είναι ο Τζέρι Κότεν. Ο νεαρός ιδιοφυής επιχειρηματίας δημιούργησε το QuadrigaηX, ένα μέρος όπου αγοραστές και πωλητές ανταλλάσσουν κρυπτονομίσματα. Ο Κότεν περιγράφεται ως «φιλικός, θετικός, «αισιόδοξος» και το QuadrigaηX δεν υπήρξε μόνο ένας πολυσυζητημένος θεσμός, αλλά ήταν και ο μεγαλύτερος του είδους του στον Καναδά. Στο τρέιλερ ακούγεται το εξής: «Όταν σκεφτόμαστε κάποιον “εγκέφαλο” εγκλήματος ο οποίος είναι δόλιος και πονηρός, το μυαλό μας σίγουρα δεν πηγαίνει στον 24χρονο γκικ». Όλα φαίνονταν να πηγαίνουν καλά, όχι μόνο για τον ταξιδιώτη Τζέρι αλλά και για εκείνους που αγόρασαν στο QuadrigaCX, μέχρι που ήρθε ένα περίεργο γεγονός και συγκλόνισε συθέμελα την κοινότητα.

Κεντρικά θέματα του ντοκιμαντέρ είναι η άνοδος και η πτώση της QuadrigaCX, ο μυστηριώδης θάνατος του ιδρυτή Κότεν και τα θύματα που έμειναν πίσω να συμπληρώσουν τα κομμάτια αυτής της ιστορίας. Η επίσημη σύνοψη της πλατφόρμας ξεκινά έτσι: Στον παρανοϊκό κόσμο των κρυπτονομισμάτων, υπάρχει μόνο ένας κανόνας: «Μην εμπιστεύεσαι κανέναν». Και συνεχίζει: «Όταν ο Τζέρι Κότεν, διευθύνων σύμβουλος του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων QuadrigaCX του Καναδά,», Στο μεταξύ, μια ομάδα επενδυτών τρομοκρατείται από αυτή την εξέλιξη των γεγονότων. Επιπλέον, αρνούνται να δεχτούν την επίσημη αφήγηση – υποψιαζόμενοι ότι ο «θάνατος» του Κότεν μοιάζει περισσότερο με εξαπάτηση.

Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix πρόκειται ουσιαστικά για την ιστορία μιας έρευνας του αν ο Κότεν είναι στην πραγματικότητα ζωντανός, πήρε τα λεφτά και εξαφανίστηκε. Είναι «ένας σκοτεινός κόσμος, όπου κανείς και τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Θα μπορέσουν οι επενδυτές να ξετυλίξουν το μυστήριο στην καρδιά της Quadriga, να βρουν τον Κότεν και τελικά να πάρουν πίσω τα χρήματά τους;».

Το «Trust No One: The Hunt for the Crypto King» είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα από τις 30 Μαρτίου 2022.

Με πληροφορίες από το Netflix, το Netflix Life