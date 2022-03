«House of the Dragon»: Πότε κάνει πρεμιέρα το πρίκουελ του «Game of Thrones»

Φωτ. ΗΒΟ via AP

Οι Ταργκάριεν επιστρέφουν στο HBO. Το «House of the Dragon», το πρώτο spin-off της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Game of Thrones», θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Αυγούστου, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού δικτύου. Το HBO κυκλοφόρησε επίσης μια νέα αφίσα και φωτογραφίες από το σόου.

Τοποθετημένο δύο αιώνες πριν τα γεγονότα του «Game of Thrones», το πρίκουελ που θα αποτελείται από 10 επεισόδια, θα επικεντρωθεί στο πώς ο Οίκος των Ταργκάριεν έπεσε σε έναν πικρό και βάναυσο εμφύλιο πόλεμο γνωστό και ως «Dance of the Dragons» – προμηνύοντας την αρχή του τέλους του Γουέστερος.

Η σειρά δημιουργήθηκε από τον συγγραφέα των βιβλίων Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν και τον Ράιαν Τζ. Κόνταλ («Colony»), βασισμένη στο μυθιστόρημα του Μάρτιν «Fire & Blood».

Οι ηθοποιοί που συμμετέχουν στο «House of the Dragon» είναι οι: Πάντι Κόνσινταϊν, Έμα Ντ’ Άρκι, Ματ Σμιθ, Ρις Ίφανς, Ολίβια Κουκ και Φάμπιεν Φράνκελ.

Τον Φεβρουάριο, ο Μάρτιν ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της σειράς και μίλησε γι αυτήν, με διθυραμβικά σχόλια. «Έχω δει αμοντάριστο υλικό από αυτά και τα αγαπώ. Φυσικά, χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά. Ειδικά εφέ, χρονισμός χρωμάτων, όλη η δουλειά μετά την παραγωγή. Αλλά το σενάριο, η σκηνοθεσία, οι ερμηνείες φαίνονται καταπληκτικά. Ελπίζω να σας αρέσουν όπως άρεσαν και σε μένα», είπε.

Lord Corlys Velaryon & Princess Rhaenys Targaryen. August 21. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/B6Srv5UoC8 — House of the Dragon (@HouseofDragon) March 30, 2022

Με πληροφορίες από το Variety