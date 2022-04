The Rolling Stones: Σειρά ντοκιμαντέρ στο BBC για τα 60α γενέθλιά τους

Οι Rolling Stones γιορτάζουν 60 χρόνια από την ίδρυσή τους. Η ξεχωριστή αυτή επέτειος θα τιμηθεί με ένα ειδικό ντοκιμαντέρ του BBC και ραδιοφωνικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει αποκλειστικές συνεντεύξεις με τα μέλη του συγκροτήματος.

Το ντοκιμαντέρ «My Life As A Rolling Stone» θα αποτελείται από τέσσερα μέρη και θα μεταδοθεί από το BBC Two και το iPlayer αυτό το καλοκαίρι. Το κάθε επεισόδιο διάρκειας μιας ώρας, είναι αφιερωμένο σε ένα από τα τέσσερα μέλη της μπάντας: Μικ Τζάγκερ, Κιθ Ρίτσαρντς, Ρόνι Γουντ και Τσάρλι Γουότς.

Νέες συνεντεύξεις με τους μουσικούς (εκτός από τον αείμνηστο Γουότς, ο οποίος πέθανε πέρυσι) και άγνωστα πλάνα θα διαμορφώσουν «ενδόμυχα πορτρέτα» στα οποία οι Stones θα κάνουν απολογισμό της καριέρας τους.

Στο ντοκιμαντέρ για τους θρύλους της ροκ θα μιλήσουν διάσημοι θαυμαστές τους, όπως ο Ροντ Στιούαρτ, η Τίνα Τέρνερ, ο Στίβεν Τάιλερ, η Κρίσι Χάιντ και ο Slash.

Η σειρά, παραγωγής των Mercury Studios για το BBC, θα περιλαμβάνει επίσης πλάνα από παλιές συναυλίες σε συνδυασμό με συνεντεύξεις καινούργιες και παλιές.

Η μάνατζερ των Rolling Stones, Τζόις Σμιθ τόνισε σε δήλωσή της: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που γιορτάζουμε τα 60 χρόνια των Rolling Stones με αυτά τα τέσσερα φιλμ που δίνουν στους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο μια νέα και συναρπαστική πτυχή του συγκροτήματος».

Η Λόρνα Κλαρκ από το BBC ανέφερε ότι το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο συμπληρώνει 100 χρόνια λειτουργίας του και θα αποτίσει φόρο τιμής σε ένα από τα πιο σημαντικά ροκ συγκροτήματα του κόσμου, στην 60η επέτειό του.

Η διευθύνουσα σύμβουλος των Mercury Studios, Άλις Γουέμπ πρόσθεσε: «Κάθε τόσο, ως δημιουργοί ταινιών εργαζόμαστε σε εξαιρετικά έργα – είναι μια από αυτές τις στιγμές. Γνωρίζουμε τη μουσική τους, την αισιοδοξία τους, την ασυναγώνιστη σκηνική τους παρουσία – και θα δείτε τη μπάντα σε όλο της το μεγαλείο, καθώς εξερευνούμε τι τους κάνει πραγματικά υπέροχους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ