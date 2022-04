Apple: Ο Τζέισον Μομόα, πρωταγωνιστής και σεναριογράφος νέας σειράς για τη Χαβάη

Ο Τζέισον Μομόα αναμένεται να πρωταγωνιστήσει, να γράψει το σενάριο και να αναλάβει την παραγωγή σε μια νέα δραματική σειρά για την Apple, με τίτλο «Chief of War».

Η επερχόμενη σειρά θα εστιάσει στην ιστορία της ενοποίησης και του αποικισμού της Χαβάης από την οπτική γωνία ενός ντόπιου. Το «Chief of War» θα αποτελείται από 8 επεισόδια.

Το «Chief of War» είναι η δεύτερη σειρά της Apple με πρωταγωνιστή τον Μομόα. Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί τώρα στο «See», ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα για ένα μετα – αποκαλυπτικό μέλλον στο οποίο σχεδόν όλοι οι εναπομείναντες άνθρωποι έχουν χάσει την όρασή τους. Η δεύτερη σεζόν της σειράς προβλήθηκε το 2021, ενώ έχει ήδη ανανεωθεί για τρίτο κύκλο επεισοδίων.

Με το «Chief of War» αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Μομόα, του οποίου η καταγωγή είναι από τη Χαβάη, γράφει για την τηλεόραση. Προηγουμένως, ήταν συνδημιουργός, συμπαραγωγός και πρωταγωνιστής στην ταινία «Road to Paloma», η οποία κυκλοφόρησε το 2014. Επιπλέον συμμετείχε στη δημιουργία σεναρίου της νέας ταινίας «The Last Manhunt», στην οποόια έχει έναν δευτερεύοντα ρόλο.

Ο Μομόα είναι γνωστός για τους ρόλους του σε σειρές όπως το «Game of Thrones», «Frontier» και «See» όπως και σε ταινίες όπως οι «Aquaman», «Justice League», «Dune» και «The Bad Batch».

Με πληροφορίες από το Variety