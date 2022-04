Home Cinema: Ενας διαρρήκτης δίχως όπλο, αλλά με πειθώ

Windfall ***

ΔΡΑΜΑ (2022)

Σκηνοθεσία: Τσάρλι Μακ Ντάουελ

Ερμηνείες: Τζέσι Πλίμονς, Λίλι Κόλινς, Τζέισον Σίγκελ

Με μία από τις ελαφρώς αλλόκοτες, αρκετά διαφορετικές από τις συνηθισμένες, ιστορίες που μας φέρνει κατά καιρούς το Netflix, θα ασχοληθούμε αυτή την εβδομάδα. Ο Τσάρλι Μακ Ντάουελ, ο οποίος στο παρελθόν είχε συμμετοχή σε σειρές όπως τα «Legion» και «Tales from the Loop», σκηνοθετεί εδώ ένα λιτό φιλμ με έντονες κοινωνικές προεκτάσεις και αστεράτο –αν και ολιγομελές– καστ. Ο Τζέισον Σίγκελ («How I Met Your Mother») υποδύεται έναν αγνώστων λοιπών στοιχείων άνδρα, ο οποίος εισβάλλει στην εξοχική βίλα ενός ζάπλουτου μεγιστάνα της τεχνολογίας. Τα πράγματα, ωστόσο, θα περιπλακούν όταν ο τελευταίος (Τζέσι Πλίμονς) μαζί με τη σύζυγό του (Λίλι Κόλινς) θα καταφτάσουν απροσδόκητα στο σπίτι, πέφτοντας πάνω στον διαρρήκτη. Τελικά εκείνος θα αποφασίσει να τους κρατήσει αιχμαλώτους, προκειμένου να εξασφαλίσει ακόμη μεγαλύτερο ποσό για την απελευθέρωσή τους.

Η αλλόκοτη ατμόσφαιρα που αναφέραμε, με τη συνδρομή και της μουσικής, είναι φανερή εξαρχής, όπως και το λεπτό χιούμορ που χρησιμοποιείται εδώ. Είναι χαρακτηριστικό πως, αρχικά τουλάχιστον, ο εισβολέας δεν έχει καν όπλο, όμως το ζευγάρι είναι πρόθυμο να υπακούσει τις εντολές του. Στην πορεία οι τρεις τους θα ανοίξουν μια αρκετά ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω στον πλούτο, στην προέλευσή του και στις κοινωνικές συμβάσεις, που αυτός ενισχύει ή καταργεί. Τα πάντα βέβαια είναι εξαιρετικά στυλιζαρισμένα και ο σχολιασμός δεν προχωράει σε μεγάλο βάθος, ωστόσο η 90λεπτη διάρκεια κυλάει αβίαστα, έχοντας και στοιχεία για να κρατήσει κανείς, σίγουρα περισσότερα από την πλειονότητα των ταινιών του Netflix.

Ο Ρομέν Ντιρίς πρωταγωνιστεί στο φιλμ «Οι αγώνες μας», που είναι διαθέσιμο στο Cinobo

Οι αγώνες μας ***

ΔΡΑΜΑ (2018)

Σκηνοθεσία: Γκιγιόμ Σενέζ

Ερμηνείες: Ρομέν Ντιρίς, Λετίσια Ντος, Λούσι Ντιμπέι

Από την πλατφόρμα του Cinobo αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε ένα φιλμ του Βέλγου Γκιγιόμ Σενέζ, τον οποίον αρκετοί έχουν συγκρίνει κινηματογραφικά και με τους αδελφούς Νταρντέν. Ο Ολιβιέ, πατέρας δύο μικρών παιδιών, δουλεύει σκληρά σε κάποιο εργοστάσιο της επαρχιακής Γαλλίας και έρχεται αντιμέτωπος σχεδόν καθημερινά με εργασιακές αντιξοότητες. Τα πράγματα ωστόσο θα γίνουν πολύ χειρότερα όταν η σύζυγός του θα εγκαταλείψει ξαφνικά την οικογενειακή εστία, αφήνοντάς του τη φροντίδα των παιδιών. Εκείνος ξεκινά έναν σκληρό αγώνα προκειμένου να ανταποκριθεί σε όλες του τις υποχρεώσεις. Ο Ρομέν Ντιρίς είναι πολύ καλός στον κεντρικό ρόλο ενός ανθρώπου ο οποίος καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο προσωπικό και στο συλλογικό, στις επιθυμίες και στα «πρέπει». Ο Σενέζ κάνει εδώ ρεαλιστικό σινεμά, δίχως ιδιαίτερες εκπλήξεις, αλλά με ευαισθησία και εύστοχη κοινωνική παρατήρηση στον πυρήνα του.