Netflix, Amazon και AppleTV: Ποιες σειρές θα παρακολουθήσουμε το Σαββατοκύριακο

Το Σαββατοκύριακο πριν τις διακοπές του Πάσχα είναι γεμάτο από επιλογές για όσους θα προτιμήσουν τη διασκέδαση από το σπίτι. Streaming πλατφόρμες όπως οι Netflix, Hulu, Apple TV+, Amazon Prime Video διαθέτουν μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων για binge-watching μπροστά στη μικρή οθόνη. Τι κυκλοφορεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες και τι βρίσκεται ήδη διαθέσιμο και αξίζει να το παρακολουθήσουμε;

Netflix

Η Ανατομία ενός Σκανδάλου (Anatomy of a Scandal)

Την Παρασκευή, το Netflix προσθέτει στην ταινιοθήκη του την πολυαναμενόμενη τηλεοπτική σειρά «Η Ανατομία ενός Σκανδάλου». Βασισμένο στο ομώνυμο διεθνές best-seller μυθιστόρημα της Σάρα Βον, το τηλεοπτικό πρότζεκτ που ανήκει στο είδος του crime θρίλερ, αφηγείται την ιστορία μιας φαινομενικά τέλειας οικογένειας η οποία γρήγορα καταρρέει.

Η -γεμάτη προνόμια- ζωή της Σόφι (Σιένα Μίλερ) ως σύζυγος του ισχυρού συντηρητικού πολιτικού σε άνοδο Τζέιμς (Ρούπερτ Φρέντ) αλλάζει απότομα, όταν έρχονται στο φως μυστικά και σκάνδαλα – κι εκείνος κατηγορείται για έγκλημα. Η σειρά σε σκηνοθεσία και διεύθυνση παραγωγής Σ. Τζ. Κλάρκσον που αποτελείται από έξι μονόωρα επεισόδια έχει έντονο το στοιχείο του σασπένς σχετικά με το σκάνδαλο που θα έρθει στη δημοσιότητα στη βρετανική ελίτ αλλά και με όσους θα αποκαλυφθεί ότι εμπλέκονται στην υπόθεση. Μετά τη συμμετοχή στο επιτυχημένο κατασκοπικό θρίλερ «Homeland», ο Ρούπερτ Φρέντ επιστρέφει με ακόμα έναν μεγάλο ρόλο, αυτή τη φορά για τη διάσημη πλατφόρμα streaming.

Ελίτ (Elite)

Η δημοφιλής ισπανόφωνη σειρά θρίλερ του Netflix «Elite» των Ντάριο Μαντρόνα και Κάρλος Μοντέρο επέστρεψε για τον πέμπτο κύκλο επεισοδίων. Η ιστορία συνεχίζεται μετά τα γεγονότα του τέταρτου κύκλου. Ο Αρμάντο είναι νεκρός και η αστυνομία θα θέλει να ερευνήσει τη δολοφονία του. Γνωρίζουμε ποιος είναι ο δολοφόνος, οπότε αυτό θα αποτελέσει ένα από τα μυστήρια που θα επιλυθούν κατά τη διάρκεια της σεζόν. Πέραν αυτού, το τρέιλερ εστιάζει σε μια νύχτα σε νυχτερινό κλαμπ, υπονοώντας ότι κάτι πρόκειται να συμβεί εκεί.

Ροζ Γραμμές (Dirty Lines)

Στο Άμστερνταμ του 1980, μια δραστήρια φοιτήτρια βρίσκει τυχαία δουλειά σε μια τηλεφωνική γραμμή σεξ που ξεκίνησαν δύο τελείως διαφορετικά αδέρφια. Η σειρά ολλανδικής παραγωγής «Ροζ Γραμμές» αφηγείται την αληθινή ιστορία της πρώτης ολλανδικής εταιρείας ροζ τηλεφωνικών γραμμών, TeleDutch, κατά τη διάρκεια της ραγδαίας ανόδου της. Το πρότζεκτ φιλοδοξεί να παρουσιάσει την ιστορία μέσα από τα μάτια της φοιτήτριας που βρίσκεται στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου.

Amazon Prime Video

Outer Range

Σε αυτό το πρωτότυπο δράμα μυστηρίου της Amazon, ο ιδιοκτήτης ράντσου Ρόγιαλ Άμποτ (Τζος Μπόλιν) και η σύζυγός του Σεσίλια (Λίλι Τέιλορ) προσπαθούν να διαχειριστούν τη ζωή τους μετά την εξαφάνιση της νύφης τους όταν η γειτονική οικογένεια Τίλερσον εκμεταλλεύεται τον πόνο των Άμποτ. Ο Άμποτ παλεύει για τη γη και την οικογένειά του που ανακαλύπτει ένα ανεξιχνίαστο μυστήριο στην ερημιά του Ουαϊόμινγκ.

Verdict

Όταν μια διάσημη ποινική δικηγόρος από το Σάο Πάολο βλέπει έναν από τους ανθρώπους που αγαπά περισσότερο να γίνεται θύμα του βραζιλιάνικου σωφρονιστικού συστήματος, πρέπει να αποφασίσει αν θα ξεπεράσει τα όρια που τη χωρίζουν μεταξύ της αναζήτησης δικαιοσύνης ή της διάπραξης ενός ασυγχώρητου εγκλήματος. Η πρώτη σεζόν είναι διαθέσιμη στο Amazon Prime Video.

The Marvelous Mrs Maisel

Το 1958, στο Upper West Side της Νέας Υόρκης, η Μιτζ Μέιζελ ζει την τέλεια ζωή: είναι ευτυχισμένη με τον σύζυγό της, τα παιδιά και τα μεγαλειώδη δείπνα που απολαμβάνουν στο διαμέρισμά τους. Όμως, πολύ γρήγορα η ζωή της θα πάρει μια απρόσμενη τροπή και τότε θα πρέπει να αποφασίσει πώς θα συνεχίσει. Από νοικοκυρά, θα εξελιχθεί σε stand-up κωμικός καθώς είναι ταλαντούχα πάνω στη σκηνή και έχει έξυπνο και καυστικό χιούμορ. Το «The Marvelous Mrs. Maisel είναι μια δημιουργία της Έϊμι Σέρμαν Παλαντίνο («Gilmore Girls», «Bunheads») και μια από τις πιο ακριβές παραγωγές της Amazon. Η τέταρτη σεζόν ολοκληρώθηκε στις αρχές Μαρτίου, ενώ η επερχόμενη πέμπτη θα είναι και η τελευταία.

Apple TV+

Roar

Μια σειρά ανθολογίας από «σκοτεινούς, κωμικούς, φεμινιστικούς μύθους» με ένα λαμπερό καστ. Το «Roar» που βρίσκεται διαθέσιμο στην πλατφόρμα Apple TV+ είναι βασισμένο σε βιβλίο της Ιρλανδής συγγραφέως Σεσίλια Άχερν. Το πρότζεκτ αποτελείται από οκτώ ημίωρα επεισόδια. Μερικοί από τους ηθοποιούς που συμμετέχουν είναι οι: Νικόλ Κίντμαν, Άλισον Μπρι, Μέριτ Γουίβερ και Σίνθια Έριβο.

It’s the Small Things, Charlie Brown

Τα διάσημα Peanuts επιστρέφουν με το ειδικό πρόγραμμα της Apple TV+ «It’s the Small Things, Charlie Brown» που κυκλοφόρησε στις 15 Απριλίου του 2022. Αυτή η ειδική έκδοση περιλαμβάνει και ένα πρωτότυπο τραγούδι από τον αμερικανό τραγουδιστή – τραγουδοποιό Μπεν Φολντς.

Η υπόθεση έχει ως εξής: Ο Τσάρλι επιθυμεί να παίξει ένα παιχνίδι μπάσκετ, αλλά η Σάλι Μπράουν δείχνει μεγάλη αφοσίωση σε ένα λουλούδι που της μοιάζει.

Στη σειρά επιστημονικής φαντασίας «Severance», ο Μαρκ (Άνταμ Σκοτ) ηγείται μιας ομάδας εργαζομένων ενός γραφείου των οποίων οι αναμνήσεις έχουν χωριστεί χειρουργικά μεταξύ της εργασίας και της προσωπικής τους ζωής. Όταν ένας μυστηριώδης συνάδελφος εμφανίζεται εκτός δουλειάς, τότε ξεκινά ένα ταξίδι ανακάλυψης της αλήθειας για τη δουλειά του.

Slow Horses

Ο Γκάρι Όλντμαν και η Ολίβια Κουκ πρωταγωνιστούν στη σειρά της Apple TV+ «Slow Horses». Ακολουθώντας μια δυσλειτουργική ομάδα πρακτόρων της MI5 – και το αντιπαθητικό αφεντικό τους, τον διαβόητο Τζάκσον Λαμπ – περιηγούνται στον κόσμο της κατασκοπίας για να υπερασπιστούν την Αγγλία από τις απειλητικές δυνάμεις.

Hulu

The Kardashians

Η οικογένεια των Καρντάσιαν επέστρεψε για ακόμα μια ριάλιτι σειρά. Αυτή τη φορά όμως, «μεταφέρονται» στη διάσημη streaming πλατφόρμα Hulu.

Το πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε στις 14 Απριλίου. Σε παρόμοιο ύφος με το «Keeping Up With the Kardashians», το «The Kardashians» ακολουθεί την καθημερινή ζωή των Κρις, Κόρτνεϊ, Κιμ, Κλόι, Κένταλ και Κάιλι οι οποίες είναι έτοιμες να αποκαλύψουν την αλήθεια πίσω από τα δημοσιεύματα των τάμπλοιντ.

Η σειρά της Hulu αναμένεται να καλύψει τα πάντα, «από την έντονη πίεση που έχουν οι επιχειρήσεις τους, μέχρι τις χαρές με τα παιδιά και τις οικογενειακές στιγμές».