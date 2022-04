Home Cinema: Εφηβοι στην «πρίζα» του μουσικού ηλεκτρισμού

Metal Lords ★★★

ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ (2022)

Σκηνοθεσία: Πίτερ Σόλετ

Ερμηνείες: Τζέιντεν Μαρτέλ,Αντριαν Γκρίνσμιθ, Αϊσις Χέινσγουρθ

Μια εφηβική κομεντί με αρκετά σύγχρονη ματιά και άφθονο μουσικό ηλεκτρισμό προσγειώθηκε πρόσφατα στην πλατφόρμα του Netflix. Ο εκ των δημιουργών του «Game of Thrones», Ντ. Μπ. Γουάις, υπογράφει το σενάριο, το οποίο θέλει δύο νεαρούς φίλους να φτιάχνουν τη μέταλ μπάντα τους με σκοπό να διαγωνιστούν στην περίφημη «Battle of the Bands» (Μάχη Συγκροτημάτων) και να κερδίσουν δόξα και κοινωνική αναγνώριση στον μικρόκοσμο του σχολείου. Κάπου εκεί μπαίνει στο κάδρο και μια ταλαντούχα, αλλά απρόβλεπτη τσελίστρια, με τις συγκρούσεις που ακολουθούν να απειλούν να καταστρέψουν τα πάντα.

Οι παρίες του σύγχρονου σχολείου δεν είναι τα «φυτά», ούτε φυσικά εκείνοι που διαβάζουν κόμικς· αντιθέτως το να λατρεύεις τους θεούς της μέταλ εν έτει 2022 μάλλον σε τοποθετεί αυτόματα στην κατηγορία με τους «περίεργους», αν όχι τους τελείως ανισόρροπους. Με αυτή την ιδέα κατά νου, ο Γουάις μαζί με τον σκηνοθέτη, Πίτερ Σόλετ, στήνουν ένα απόλυτα προβλέψιμο, όμως πολύ διασκεδαστικό εφηβικό πανηγύρι, διανθισμένο με ένα σωρό ύμνους –από Μetallica και Judas Priest μέχρι Black Sabbath και Iron Maiden– του σκληρού ήχου. Το μεγαλύτερο ατού εδώ πάντως είναι το ανά στιγμές αλλόκοτο, κάπως αμήχανο χιούμορ που ταιριάζει γάντι στους χαρακτήρες, μαζί με την ενήλικη γλώσσα, η οποία δεν έχει να φοβάται τους περιορισμούς που ισχύουν στα αμερικανικά σινεμά.

Σκηνή από το φιλμ «Γάζα, αγάπη μου» που είναι διαθέσιμη στο Cinobo

Γάζα, αγάπη µου ★★★

ΔΡΑΜΑ (2021)

Σκηνοθεσία: Ταρζάν και Αραµπ Νάσερ

Ερμηνείες: Σαλίµ Ντου, Ιάµ Αµπάς, Τζορτζ Ισκαντάρ

Από την πλατφόρμα του Cinobo επιλέγουμε ένα τρυφερό φιλμ, βασισμένο σε μια αληθινή ιστορία που συνέβη στη Γάζα το 2014. Ο Ισα, ένας 65χρονος ανύπαντρος ψαράς, ερωτεύεται τη Σιχάμ, μια χήρα γυναίκα που δουλεύει σαν ράφτρα στην αγορά με την κόρη της. Καθώς όμως ψάχνει τρόπο να την προσεγγίσει, του συμβαίνει κάτι θαυμαστό: ένα βράδυ τα δίχτυα του φέρνουν στην επιφάνεια ένα χάλκινο αρχαιοελληνικό άγαλμα του Απόλλωνα. Πλέον θα έχει μπλεξίματα και με την αστυνομία, αν και το δικό του μυαλό παραμένει στην αγαπημένη του.

Το γλυκόπικρο φιλμ των αδελφών Νάσερ μας μεταφέρει στη σύγχρονη Γάζα, μία από τις πιο πολύπαθες πόλεις του πλανήτη, εκεί όπου τις ισραηλινές ρουκέτες διαδέχονται οι τακτικές διακοπές ρεύματος, οι ελλείψεις αγαθών και η φτώχεια. Πολλοί νέοι άνθρωποι σκέφτονται τη μετανάστευση, ενώ όλοι τους ζουν σε ένα καθεστώς μόνιμης αβεβαιότητας και φόβου. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον «ανθίζει» μια απροσδόκητη, συνεσταλμένη αγάπη, ανάμεσα σε δύο ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι ωστόσο δεν είναι ακόμα έτοιμοι να τα παρατήσουν. Το λυτρωτικό ξέσπασμα του φινάλε μοιάζει με υπόσχεση μιας άλλης, καλύτερης ζωής.