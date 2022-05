Netflix: Θύμα των περικοπών η σειρά κινουμένων σχεδίων της Μέγκαν Μαρκλ

Θύμα των περικοπών του Netflix πέφτει η σειρά κινουμένων σχεδίων «Pearl» της Μέγκαν Μαρκλ.

Όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία στο Γαλλικό Πρακτορείο, τα σχέδια για προβολή του «Pearl» δεν θα προχωρήσουν.

Η ακύρωση της προβολής της σειράς είναι «μέρος των στρατηγικών αποφάσεων που λαμβάνει το Netflix σχετικά με τις σειρές κινουμένων σχεδίων», σημείωσε η εταιρεία.

Όπως πρόσθεσε, καταργούνται και άλλες παιδικές σειρές, συμπεριλαμβανομένων των «Dino Daycare» και «Boons and Curses».

Netflix said Monday it will not move forward with Meghan Markle’s new animated series ‘Pearl,’ as the streaming giant takes cost-saving steps following disappointing first-quarter resultshttps://t.co/AhKF064rsT pic.twitter.com/bkktvh3ASv

— AFP News Agency (@AFP) May 2, 2022