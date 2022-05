Αστυνομικό θρίλερ για «σχολαστικούς» θεατές

Σκηνή από την αστυνομική σειρά «We Own This City» που προβάλλεται από τη Vodafone TV.

We Own This City

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ (2022)

Δημιουργοί: Τζορτζ Πελεκάνος, Ντέιβιντ Σάιµον

Ερμηνείες: Τζον Μπέρνθαλ, Λάρι Μίτσελ, Κρις Κλάντον

Σας έλειψε το «The Wire», η αστυνομική σειρά-ορόσημο των αρχών του 2000, η οποία έκτοτε αντιγράφηκε ξανά και ξανά, αποτελώντας ένα από τα τρία-τέσσερα βασικότερα πρότυπα της σύγχρονης τηλεόρασης; Φαίνεται, πάντως, πως έλειψε στους δημιουργούς της, αφού οι Τζορτζ Πελεκάνος και Ντέιβιντ Σάιμον επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος (τη Βαλτιμόρη) με μια νέα σειρά, για λογαριασμό και πάλι του HBO (προβάλλεται από τη Vodafone TV). Οι πρωταγωνιστές εδώ προέρχονται επίσης από τις δύο πλευρές του νόμου: αστυνομικοί, δικαστικοί, πολιτικοί, αλλά και εγκληματίες, πολλές φορές και ανάκατα, αφού η διαφθορά και η παράβαση καθήκοντος δεν είναι καθόλου σπάνιο φαινόμενο. Το νέο στοιχείο, που καθιστά και τη σειρά σύγχρονη ωστόσο, έχει να κάνει με την αστυνομική βία· ήδη από την πρώτη σκηνή παρακολουθούμε το «κήρυγμα» ενός αξιωματικού της αστυνομίας προς τους νεοσυλλέκτους σχετικά με τις διαβαθμίσεις και τις συνθήκες της άσκησης βίας, στον απόηχο της δολοφονίας του Φρέντι Γκρέι – ένα άλλο όνομα απλώς για τον Τζορτζ Φλόιντ. Η παρακολούθηση της σειράς δεν είναι και η πιο εύκολη, απαιτεί την προσοχή του θεατή, καθώς τα πρόσωπα αλλά και οι χρόνοι εναλλάσσονται. Από την άλλη, υπάρχουν εδώ μπόλικο σασπένς, ανατροπές, αλλά και ιδιοφυείς παρατηρήσεις πάνω στο σύστημα εξουσίας, στην επιβολή του νόμου, στις διακρίσεις, στις ηθικές ισορροπίες και πολλά ακόμη.

Ο Ρούπερτ Εβερετ ως Οσκαρ Ουάιλντ στο φιλμ «Ευτυχισμένος πρίγκιπας», που είναι διαθέσιμο στο ERTFLIX

Ευτυχισμένος πρίγκιπας ★★★

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (2018)

Σκηνοθεσία: Ρούπερτ Εβερετ

Ερμηνείες: Ρούπερτ Εβερετ, Κόλιν Φερθ, Εμιλι Γουότσον

Από την πλατφόρµα του ERTflix επιλέγουμε ένα φιλμ-ωδή του Ρούπερτ Εβερετ στον Οσκαρ Ουάιλντ. Επιλέγει μάλιστα να μη βιογραφήσει ακριβώς τον σπουδαίο Ιρλανδό συγγραφέα, αλλά να επικεντρωθεί σχεδόν αποκλειστικά στην τελευταία, λιγότερο ένδοξη –και γνωστή– περίοδο της ζωής του. Ο 19ος αιώνας πλησιάζει στο τέλος του και ο άλλοτε «διασημότερος άνθρωπος στο Λονδίνο» ζει πια στο Παρίσι, ανάμεσα σε απόβλητους και παρανόμους, με ελάχιστους πιστούς φίλους στο πλευρό του. Εχουν προηγηθεί η αποφυλάκισή του, μετά την κράτηση και τη δημόσια διαπόμπευση που υπέστη λόγω των σεξουαλικών επιλογών του, καθώς και η θυελλώδης επανασύνδεση με τον λόρδο Αλφρεντ (Μπόζι) Ντάγκλας. Καθώς η υγεία του επιδεινώνεται και το τέλος πλησιάζει, ο συγγραφέας αναστοχάζεται αυτή την τελευταία περίοδο, αλλά και την αποτυχημένη προσπάθεια να συμφιλιωθεί με τη σύζυγό του, Κόνστανς (Εμιλι Γουότσον). Ο Εβερετ φτιάχνει ένα σε γενικές γραμμές ακαδημαϊκό φιλμ, το οποίο αναδεικνύεται κυρίως χάρη στη δική του αφοσιωμένη ερμηνεία. Η σεξουαλικότητα του Ουάιλντ και η κοινωνική κατακραυγή που γνώρισε εξαιτίας της βρίσκονται εδώ στο επίκεντρο, συμφωνώντας προφανώς με το πνεύμα της (δικής μας) εποχής.