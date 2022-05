Ρίκι Ζερβέ: Αντιδράσεις προκάλεσαν αστεία του για τρανς άτομα

Όποιος έχει δει έστω και λίγο υλικό του Ρίκι Ζερβέ καταλαβαίνει εύκολα ότι πέρα από απολαυστικός, ο Βρετανός κωμικός μπορεί να γίνει εμπρηστικός με την πρώτη ευκαιρία.

Άλλωστε ο Ζερβέ δεν έχει κρύψει την αντιπάθειά του για την πολιτική ορθότητα κι έχει δηλώσει γι’ αυτήν: «Βρίσκω αυτό που λέμε “πολιτική ορθότητα” προσβλητικό και θέλω να ξέρω, βλάκες του ίντερνετ, τι σκοπεύετε να κάνετε με αυτό!».

Πάντως, σε ένα νέο comedy special του Ρίκι Ζερβέ, το «SuperNature» που μόλις κυκλοφόρησε στο Netflix, ο κωμικός επιδίδεται και πάλι στα γνωστά, αφοριστικά αστεία του.

Ένα από αυτά, που αφορούσε τα τρανς άτομα, δημιούργησε αντιδράσεις από πολλούς. Στο εν λόγω αστείο, ο Ζερβέ κάνει μια κωμική σύγκριση ανάμεσα στις «παραδοσιακές» γυναίκες (εννοώντας τις cis γυναίκες) και τις τρανς γυναίκες, κοροιδεύοντας ουσιαστικά την χρήση των αντωνυμιών προσδιορισμού φύλου και αφήνοντας υπονοούμενο πως μια τρανς γυναίκα μπορεί να βιάσει μία cis στις γυναικείες τουαλέτες.

Ο Βρετανός συνέχισε το αστείο του για την τρανς κοινότητα, πάντως, στο τέλος είπε: «Στην πραγματική ζωή φυσικά και υποστηρίζω τα δικαιώματα των τρανς ατόμων. Υποστηρίζω όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα τρανς δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Ζήσε την ζωή σου όσο καλύτερα μπορείς. Επέλεξε τις αντωνυμίες που προτιμάς. Έχε το φύλο που νιώθεις ότι είσαι».

Όπως και να έχει, το αστείο του Ρίκι Ζερβέ προκάλεσε τελικά την οργή του ίντερνετ, με πολλά σχετικά tweets όπως το παρακάτω:

«Ο Ρίκι Ζερβέ είναι ξεφτίλας, θα προκαλέσει πράξεις βίας και τον απόλυτο θάνατο της τρανς κοινότητας. Όποιος κακολογεί τις μειονότητες για να κερδίσει το γέλιο έχει την πιο κακή, μισητή ψυχή και χρειάζεται πραγματικά ψυχολογική βοήθεια».

Ricky Gervais is a disgrace, he is going to cause hate crime and ultimately the death of Trans folk. Anyone who needs to vilify minorities to get a laugh is the most evil hateful soul and seriously needs mental help https://t.co/0odAuWMUWp

Σε άλλο tweet, διαβάζουμε:

«Αν είσαι κωμικός και υποστηρίζεις την τρανς κοινότητα, είναι ευθύνη σου να ταχθείς απέναντι στον Ντέιβ Σαπέλ και το νέο special του Ρίκι Ζερβέ. Σε αυτό το σημείο, δεν μπορείς να αποκαλείς τον εαυτό σου σύμμαχο αν δεν τοποθετείσαι δημόσια εναντίον τους. Είναι το ελάχιστο».

Πολλοί ακόμα στάθηκαν στο γεγονός ότι, ενώ υπάρχουν «κυβερνήσεις, τράπεζες, δισεκατομμυριούχοι» που ο Ζερβέ μπορούσε να διακωμωδήσει, εντούτοις επέλεξε να «επιτεθεί» στους κανονικούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Ricky Gervais could go after the governments, banks, billionaires. The ones causing actual harm to ordinary people all over the world on an unfathomable scale every single day.

But he goes after trans people instead. Yeah Ricky, son, you speak your truth to power. Coward.

— Elon Musk is a cunt (@Gobias___) May 24, 2022