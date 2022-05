Ρίκι Ζερβέ: «Η κωμωδία είναι για να ξεπερνάμε τα ταμπού»

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα αστεία του Ρίκι Ζερβέ κρίνονται επίμαχα, προκαλώντας την αντίδραση των θεατών.

Λίγες μέρες πριν κυκλοφόρησε το νέο comedy special του Βρετανού κωμικού, «SuperNatural», το οποίο περιέχει και αστεία που αναφέρονται σε τρανς άτομα, κάτι που δεν άρεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, σε πολλούς, που έσπευσαν να κατηγορήσουν τον Ζερβέ για ομοφοβία.

Σχετικά με το θέμα τοποθετήθηκε και η αμερικανική ομάδα Glaad που δραστηριοποιείται για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, χαρακτηρίζοντας το σόου επικίνδυνο, αντι-γκέι και αντι-τρανς.

Ο Ζερβέ απάντησε στα αρνητικά του σχόλια στην ραδιοφωνική εκπομπή του BBC Radio One, «The One Show», λέγοντας πως η κωμωδία είναι «για να ξεπερνάμε τα ταμπού».

“I want to take the audience to a place they haven’t been before.”

@rickygervais doesn’t shy away from taboo subjects.

Stream #TheOneShow on @BBCiPlayer 👉 https://t.co/u39qo0dFgx pic.twitter.com/84m7Kb5OUN

— BBC The One Show (@BBCTheOneShow) May 24, 2022